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探討離婚 多位歌手專輯抒發感悟

編譯周靜芝 / 即時報導
麥莉（Miley Cyrus）的「花束」（Flowers）被美聯社評選為2023年最佳歌曲之一。美聯社
麥莉（Miley Cyrus）的「花束」（Flowers）被美聯社評選為2023年最佳歌曲之一。美聯社

幾位美國歌手最近不約而同透過音樂探討了離婚主題。凱莉克萊森（Kelly Clarkson）、麥莉（Miley Cyrus）與凱爾茜貝拉里尼（Kelsea Ballerini）的新專輯，都重新詮釋了離婚的百般況味。雖然音樂圈長期以來是年輕人的天下，但這幾位歌手都是三、四十歲女性，或許因為擁有自我肯定與豐富成熟的情感經歷，她們帶有歲月沉澱與智慧的感情故事，格外讓人眼睛一亮。

麥莉的「花束」（Flowers）被美聯社評選為2023年最佳歌曲之一。歌詞從為自己加油打氣的精神喊話，轉為提升力量的自我實現；這是一個女子在一段長達十年的感情以離婚告終後，重新認識自我的聲音。麥莉獲得葛萊美獎五項提名，並以「無盡的夏日假期」（Endless Summer Vacation）入圍年度專輯。

克萊森熱賣的「化學反應」（Chemistry），一張被她形容為探討兩性關係的專輯，入圍葛萊美最佳流行演唱專輯。在鄉村音樂中，女性演唱有關離婚與家庭生活的歌曲傳統由來已久，貝拉里尼的「Rolling Up the Welcome Mat」也角逐該音樂類型的最佳專輯。

凱莉克萊森（Kelly Clarkson）熱賣的「化學反應」（Chemistry...
凱莉克萊森（Kelly Clarkson）熱賣的「化學反應」（Chemistry），一張被她形容為探討兩性關係的專輯，入圍葛萊美最佳流行演唱專輯。美聯社

這些專輯風格迥異，但都有著類似的情感核心：都是在面對婚姻破裂時所寫下的。2020年，麥莉與「雷神弟」連恩·漢斯沃（Liam Hemsworth）分手，克萊森結束了與布蘭登·布萊克斯托克（Brandon Blackstock）的婚姻。兩年後，貝拉里尼與歌手丈夫摩根·埃文斯（Morgan Evans）離婚。

在音樂上，感情的結束也宣告展開新局。克萊森挑戰其他曲風，拓展了她的音域；貝拉里尼嘗試流行音樂的製作；麥莉則以飽經風霜的嗓音，做為創作的利器。她們的專輯都是在痛苦的時候推出，並重新定義自我。

人們通常認為探討離婚的音樂專輯，只會充滿悲傷的歌曲。但是貝拉里尼、克萊森與麥莉的專輯不僅驅散了愁雲慘霧，也表達了感激之情；這些專輯既傳達了哀傷，也給人重生的力量。

在鄉村音樂中，女性演唱有關離婚與家庭生活的歌曲傳統由來已久，凱爾茜貝拉里尼（Ke...
在鄉村音樂中，女性演唱有關離婚與家庭生活的歌曲傳統由來已久，凱爾茜貝拉里尼（Kelsea Ballerini）的「Rolling Up the Welcome Mat」也角逐該音樂類型的最佳專輯。美聯社

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