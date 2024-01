探討離婚 多位歌手專輯抒發感悟

麥莉(Miley Cyrus)的「花束」(Flowers)被美聯社評選為2023年最佳歌曲之一。美聯社

幾位美國歌手最近不約而同透過音樂探討了離婚主題。凱莉克萊森(Kelly Clarkson)、麥莉(Miley Cyrus)與凱爾茜貝拉里尼(Kelsea Ballerini)的新專輯,都重新詮釋了離婚的百般況味。雖然音樂圈長期以來是年輕人的天下,但這幾位歌手都是三、四十歲女性,或許因為擁有自我肯定與豐富成熟的情感經歷,她們帶有歲月沉澱與智慧的感情故事,格外讓人眼睛一亮。

麥莉的「花束」(Flowers)被美聯社評選為2023年最佳歌曲之一。歌詞從為自己加油打氣的精神喊話,轉為提升力量的自我實現;這是一個女子在一段長達十年的感情以離婚告終後,重新認識自我的聲音。麥莉獲得葛萊美 獎五項提名,並以「無盡的夏日假期」(Endless Summer Vacation)入圍 年度專輯。

克萊森熱賣的「化學反應」(Chemistry),一張被她形容為探討兩性關係的專輯,入圍葛萊美最佳流行演唱專輯。在鄉村音樂中,女性演唱有關離婚與家庭生活的歌曲傳統由來已久,貝拉里尼的「Rolling Up the Welcome Mat」也角逐該音樂類型的最佳專輯。

這些專輯風格迥異,但都有著類似的情感核心:都是在面對婚姻破裂時所寫下的。2020年,麥莉與「雷神弟」連恩·漢斯沃(Liam Hemsworth)分手,克萊森結束了與布蘭登·布萊克斯托克(Brandon Blackstock)的婚姻。兩年後,貝拉里尼與歌手丈夫摩根·埃文斯(Morgan Evans)離婚。

在音樂上,感情的結束也宣告展開新局。克萊森挑戰其他曲風,拓展了她的音域;貝拉里尼嘗試流行音樂的製作;麥莉則以飽經風霜的嗓音,做為創作的利器。她們的專輯都是在痛苦的時候推出,並重新定義自我。