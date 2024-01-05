登上職業騎牛大賽頂端 17歲少女逆勢追夢

17歲的娜吉雅·奈特（Najiah Knight）努力想成為第一位參加職業騎牛大賽（Professional Bull Riders, PBR）最高等級賽事的女性。美聯社

美聯社報導，17歲的娜吉雅·奈特（Najiah Knight）將自己100磅的身體騎上一頭噴著鼻息的1300磅公牛，她調整韁繩、在手套上塗抹防滑的松香。競技場上音樂震天，但奈特只注意到和她一起待在過道裡的爸爸，以及在看台上為她加油的媽媽。她點頭示意自己準備好了，一名牛仔拉開了過道的門；這位年輕的女騎牛手進入由男性主宰的擂台，開始與公牛「共舞」。

奈特是俄勒岡州 小鎮上的高中三年級學生，數年來她努力想成為第一位參加職業騎牛大賽（Professional Bull Riders, PBR）最高等級賽事的女性。奈特要到明年滿18歲時才能參加這項搏命演出的比賽，屆時她必須證明自己技巧足夠嫻熟才能獲得參賽資格。

職業騎牛大賽競爭十分激烈，全世界僅約30名最優秀的牛仔能達到最高等級。這需要訓練時間、旅行各地、投入金錢，但最重要的是勇氣。這項刺激的運動十分危險，騎手經常受傷、甚至喪命。

但這些都嚇不倒奈特，她沒有的就是恐懼。奈特說，她從3歲起就對爸爸說，這就是她想做的事；她想成為一名騎牛手，且非做到不可。隨著年齡增長，奈特開始夢想要參加PBR，成為該項比賽的第一個女性。

在騎牛比賽中，騎手要努力在凶猛的公牛身上停留8秒，同時保持一隻手高舉空中。比賽既驚心動魄又混亂，騎手空著的手不能碰觸到公牛；如果待滿8秒不落地，公牛與騎手都會被評分，最高100分，但很少有人拿到滿分。

奈特從7歲起練習騎公牛；9歲時，她騎上迷你公牛，開始受到矚目。從 2018年到2020年，奈特一直名列全國迷你公牛騎手前15名。2020年，她成為第一個在紐約麥迪遜廣場花園騎牛的女孩；在三回合的比賽中，擊敗了所有男生。

隔年，奈特摔斷了手臂；這只是她身上大小傷病之一，她因此無緣青少年決賽。疫情 期間賽事隨之中斷，但近兩年來，她持續參加比大型公牛低一級的初級公牛競賽。今年，奈特獲得區域比賽的前三名，贏得參加世界青少年總決賽的機會。