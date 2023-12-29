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愛種室內植物？家中這間是意外的理想環境

編譯陳韻涵／即時報導
在浴室裝飾一系列室內植物。美聯社
在浴室裝飾一系列室內植物。美聯社

大多數室內植物都是柔嫩的熱帶植物，這種植物在溫暖、潮濕、仿雨林或叢林的原生氣候條件下長得最好，浴室遂成為種植室內植物的理想場所，尤其是每天淋浴至少一次的有窗浴室。

近期趨勢顯示，不僅在浴室裡，在淋浴間的地板、天花板、浴缸壁架及其上方層架擺放植物也很合適。

在浴室種植物要遠離水流，熱帶植物喜歡環境中的高濕度，但不喜歡潮濕的土壤。

最適合種在浴室的植物包括疊苞竹芋、蝴蝶蘭、黃金葛、火鶴花、鏡面草、蔓綠絨、吊蘭、孔雀竹、椒草、鳥巢蕨和富貴竹。

在浴室淋浴架上展示的黃金葛室內植物。美聯社
在浴室淋浴架上展示的黃金葛室內植物。美聯社

雖然尤加利植物不適合在淋浴間生長(它們不喜歡潮濕的土壤)，但可以收集一束剛切下的莖，用擀麵棍碾過以釋出油脂與香氣，從而享受芳香療法，這樣淋浴時就能享受芳香蒸氣，但當味道消失或開始發霉時就要替換。

淋浴間外可放蘆薈、鏡面草、多數龍血樹和榕屬植物，而吊竹草可掛在明亮窗邊，波士頓腎蕨、火鶴花和龜背芋則需要直接光照。

要是沒有陽光，也可以種陰性或弱光性植物，如粗肋草、常春藤、虎尾蘭、蔓綠絨、富貴竹、蕨類、金錢樹、白鶴芋或吊蘭。

最好避免在潮濕環境中種仙人掌、多肉植物、果類，以及任何原產於沙漠或乾燥環境的植物。總而言之，想在浴室種植物，就要找與浴室潮濕環境匹配的熱帶植物。

在浴室椅子上展示著一盆吊蘭。美聯社
在浴室椅子上展示著一盆吊蘭。美聯社

常春藤 波士頓

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