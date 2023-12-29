崩潰…3歲兒聖誕節半夜拆全家禮物 爸媽趕在天亮前重新包裝

北卡州一名3歲男童在聖誕節當天清晨趁爸媽熟睡之際，把所有的禮物都拆了，包裝紙在聖誕樹前散滿一地。(取自Scott Reintgen的 X 貼圖)

北卡羅來納州 的史考特·瑞因根(Scott Reintgen)和凱蒂·瑞因根(Katie Reintgen)夫婦聖誕節 深夜3點被他們的3歲兒子吵醒，他大吵大鬧地尋找一把剪刀。

史考特告訴華盛頓郵報：「他想要打開他的蜘蛛人 蜘蛛絲發射器，所以很自然地，他需要剪刀。」

瑞因根夫婦下樓後看到驚人的一幕，3歲的兒子對聖誕老人送他的禮物期待不已，他率先拆開全家人的禮物，距離他的兩個哥哥醒來只剩幾小時。

史考特在X平台(前身為推特)發文並附上禮物在聖誕樹旁散亂一地的照片：「我3歲的兒子凌晨3點下樓拆開『所有人』的禮物。」截至27日晚，史考特發布照片的以有近700萬人次觀看。

瑞因根一家人的禮物在短短幾分鐘內被撕成碎片，夫婦倆只好整夜趕工在天亮前「搶救」這些禮物。

這則貼文在社群媒體上引起有類似經歷家長的共鳴，激起熱烈反應與討論，許多人好奇瑞因根夫婦如何趕在另外兩個孩子清晨6時起床拆禮物前重新包裝。

凱蒂趕在時間內及時重新包裝足夠的禮物，成功阻止他們的3歲及6歲兒子變成小惡霸，史考特說：「當然，我們可能會因為孩子拆開所有的禮物而生氣，但我們也可能覺得好玩。我們百分之百會在他的婚禮上分享這件事，這是不可思議的故事之一。」

史考特詢問兒子發生了什麼事，兒子稱他向聖誕老人要求蜘蛛人蜘蛛絲發射器和音速小子(Sonic)樂高組，所以當聖誕節終於來臨時，他想要尋找這些禮物，兒子告訴他們，他下樓拆開所有的禮物，這樣就「不會有人感到疑惑，所有人都能知道他們得到什麼禮物」。

多虧凱蒂迅速補救混亂場面，盡可能重新包裝，簡直是聖誕節奇蹟，史考特讚嘆：「她是這一晚的英雄」。

雖然忙了一夜讓他們累翻了，但史考特說：「有些人以為我們一定氣瘋了，但這其實是今年發生過最好玩的事了。」