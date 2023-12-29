我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

崩潰…3歲兒聖誕節半夜拆全家禮物 爸媽趕在天亮前重新包裝

編譯徐薏茹／綜合報導
北卡州一名3歲男童在聖誕節當天清晨趁爸媽熟睡之際，把所有的禮物都拆了，包裝紙在聖誕樹前散滿一地。(取自Scott Reintgen的 X 貼圖)
北卡州一名3歲男童在聖誕節當天清晨趁爸媽熟睡之際，把所有的禮物都拆了，包裝紙在聖誕樹前散滿一地。(取自Scott Reintgen的 X 貼圖)

北卡羅來納州的史考特·瑞因根(Scott Reintgen)和凱蒂·瑞因根(Katie Reintgen)夫婦聖誕節深夜3點被他們的3歲兒子吵醒，他大吵大鬧地尋找一把剪刀。

史考特告訴華盛頓郵報：「他想要打開他的蜘蛛人蜘蛛絲發射器，所以很自然地，他需要剪刀。」

瑞因根夫婦下樓後看到驚人的一幕，3歲的兒子對聖誕老人送他的禮物期待不已，他率先拆開全家人的禮物，距離他的兩個哥哥醒來只剩幾小時。

史考特在X平台(前身為推特)發文並附上禮物在聖誕樹旁散亂一地的照片：「我3歲的兒子凌晨3點下樓拆開『所有人』的禮物。」截至27日晚，史考特發布照片的以有近700萬人次觀看。

瑞因根一家人的禮物在短短幾分鐘內被撕成碎片，夫婦倆只好整夜趕工在天亮前「搶救」這些禮物。

這則貼文在社群媒體上引起有類似經歷家長的共鳴，激起熱烈反應與討論，許多人好奇瑞因根夫婦如何趕在另外兩個孩子清晨6時起床拆禮物前重新包裝。

凱蒂趕在時間內及時重新包裝足夠的禮物，成功阻止他們的3歲及6歲兒子變成小惡霸，史考特說：「當然，我們可能會因為孩子拆開所有的禮物而生氣，但我們也可能覺得好玩。我們百分之百會在他的婚禮上分享這件事，這是不可思議的故事之一。」

史考特詢問兒子發生了什麼事，兒子稱他向聖誕老人要求蜘蛛人蜘蛛絲發射器和音速小子(Sonic)樂高組，所以當聖誕節終於來臨時，他想要尋找這些禮物，兒子告訴他們，他下樓拆開所有的禮物，這樣就「不會有人感到疑惑，所有人都能知道他們得到什麼禮物」。

多虧凱蒂迅速補救混亂場面，盡可能重新包裝，簡直是聖誕節奇蹟，史考特讚嘆：「她是這一晚的英雄」。

雖然忙了一夜讓他們累翻了，但史考特說：「有些人以為我們一定氣瘋了，但這其實是今年發生過最好玩的事了。」

聖誕節 蜘蛛人 北卡羅來納州

上一則

以為是罕見章魚 威州父女釣魚發現150年前沉船

延伸閱讀

夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死

夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死
公益組織「家庭房」 為病童辦聖誕派對

公益組織「家庭房」 為病童辦聖誕派對
貝佐斯前妻史考特 今年捐逾100組織21億元

貝佐斯前妻史考特 今年捐逾100組織21億元
南京大屠殺86周年 灣區華人公祭 追索日本戰爭罪行

南京大屠殺86周年 灣區華人公祭 追索日本戰爭罪行

熱門新聞

Image by Pexels from Pixabay

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

2023-12-22 11:18
Image by Lukas Bieri from Pixabay

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

2023-12-26 11:07
好市多(Costco)以量販性價比高的商品著名，但在好市多購買下列5種服飾可能得不償失。美聯社

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

2023-12-19 11:06
許多人在浴室的瓷磚上花了大筆錢，但沒多久就發現，瓷磚的清潔更是一項挑戰。(Pexels)

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

2023-12-28 10:33
Moerdeng女用防水滑雪外套。圖取自Amazon.com

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

2023-12-21 13:15
Photo by Sana Saidi on Unsplash

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

2023-12-21 10:58

超人氣

更多 >
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己
南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死

南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死