我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陷侵權爭議 蘋果手錶這幾款美國快買不到了

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

識貨女3.99元買下舊花瓶 竟是大師作品拍出10萬元

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by 3D Animation Production Company from Pixabay
Image by 3D Animation Production Company from Pixabay

時尚雜誌ELLE報導，日前在紐約一場拍賣會上，一個在維吉尼亞州里士滿（Richmond）郊區舊貨店花3.99元買來的義大利玻璃花瓶 ，以10萬7100元（包括買家應付的佣金）高價成交。

這個花瓶由紅、綠色的螺旋狀線條構成，是威尼斯傳奇建築師卡羅·斯卡帕（Carlo Scarpa）在1940年代為知名玻璃工藝品牌Venini設計的Pennellate系列的一部分，是目前已知僅存的少數作品之一，也是拍賣公司Wright當天義大利玻璃拍賣會的33件拍品之一。拍賣以8萬5000元落槌，打破最初5萬元的最高估價。

Wright玻璃工藝專家布倫柏格（Sara Blumberg）表示，這無疑是最好的結果；有不少買家感興趣、競拍熱烈，這次拍賣會上有如此精品，大家都很興奮。

這個花瓶是住在維吉尼亞州布魯克尼爾（Brookneal）的潔西卡·文森（Jessica Vincent）偶然發現的，她經常光顧當地的跳蚤市場與二手商店；花瓶的顏色與重量讓她立刻眼睛一亮，但她並不知道自己手握的是件大師傑作。

文森在線上觀看此次拍賣過程，她說，出價一漲再漲，她屏住呼吸，不敢相信自己花3.99元買來的花瓶竟賣到8萬5000元，「只能說是上天的賜福」。

布倫柏格指出，這個花瓶吸引眾多國際玻璃鑑賞家，買家要求匿名，但它加入很棒的私人珍藏中；從頭到尾，這都是個動人的故事。

文森計畫用這筆收入翻新她最近與伴侶購買的一棟農舍。她說，她可能會去好好享用一頓晚餐，但老實說，她至今都不知道該作何感想，這一切太不真實，就像中了樂透一樣。

被問到有這次的「奇遇」，她還會繼續光顧舊貨店嗎？文森說，當然會，她打算馬上就去。

拍賣 維吉尼亞州 義大利

上一則

麥當勞打工出身的富翁 3情況不給小費

下一則

研究：某些人格特質 失智症風險較高

延伸閱讀

疑雲（九）

疑雲（九）
維州女舊貨店挖到大師花瓶 3.99元買入、10.7萬賣出

維州女舊貨店挖到大師花瓶 3.99元買入、10.7萬賣出
星雲大師人生三百歲的菩薩行願

星雲大師人生三百歲的菩薩行願
NBA／克里斯提扮奇兵鎖死米契爾 戴維斯盛讚

NBA／克里斯提扮奇兵鎖死米契爾 戴維斯盛讚

熱門新聞

停靠在邁阿密港的皇家加勒比遊輪。美聯社

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

2023-12-12 11:26
零售專家認為，隨著店內竊盜問題持續增加以及消費者仍不習慣自助結帳，零售業推動的自助結帳作法恐將走入歷史。圖為顧客在沃爾瑪(Walmart)使用自助結帳櫃檯。歐新社

超市偷竊太猖獗 自助結帳恐走入歷史

2023-12-12 10:16
花椰菜。Photo by Tyrrell Fitness And Nutrition on Unsplash

連鎖餐廳招牌綠花椰菜 竟是用微波爐煮且調味簡單

2023-12-12 10:36
吐司麵包。Image by postcardtrip from Pixabay

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

2023-12-15 10:42
Image by Tom Tillhub from Pexels

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

2023-12-14 12:10
Olive Garden連鎖餐廳。美聯社

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

2023-12-11 10:25

超人氣

更多 >
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生