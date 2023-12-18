識貨女3.99元買下舊花瓶 竟是大師作品拍出10萬元

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時尚雜誌ELLE報導，日前在紐約一場拍賣 會上，一個在維吉尼亞州 里士滿（Richmond）郊區舊貨店花3.99元買來的義大利 玻璃花瓶 ，以10萬7100元（包括買家應付的佣金）高價成交。

這個花瓶由紅、綠色的螺旋狀線條構成，是威尼斯傳奇建築師卡羅·斯卡帕（Carlo Scarpa）在1940年代為知名玻璃工藝品牌Venini設計的Pennellate系列的一部分，是目前已知僅存的少數作品之一，也是拍賣公司Wright當天義大利玻璃拍賣會的33件拍品之一。拍賣以8萬5000元落槌，打破最初5萬元的最高估價。

Wright玻璃工藝專家布倫柏格（Sara Blumberg）表示，這無疑是最好的結果；有不少買家感興趣、競拍熱烈，這次拍賣會上有如此精品，大家都很興奮。

這個花瓶是住在維吉尼亞州布魯克尼爾（Brookneal）的潔西卡·文森（Jessica Vincent）偶然發現的，她經常光顧當地的跳蚤市場與二手商店；花瓶的顏色與重量讓她立刻眼睛一亮，但她並不知道自己手握的是件大師傑作。

文森在線上觀看此次拍賣過程，她說，出價一漲再漲，她屏住呼吸，不敢相信自己花3.99元買來的花瓶竟賣到8萬5000元，「只能說是上天的賜福」。

布倫柏格指出，這個花瓶吸引眾多國際玻璃鑑賞家，買家要求匿名，但它加入很棒的私人珍藏中；從頭到尾，這都是個動人的故事。

文森計畫用這筆收入翻新她最近與伴侶購買的一棟農舍。她說，她可能會去好好享用一頓晚餐，但老實說，她至今都不知道該作何感想，這一切太不真實，就像中了樂透一樣。

被問到有這次的「奇遇」，她還會繼續光顧舊貨店嗎？文森說，當然會，她打算馬上就去。