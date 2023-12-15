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遷居海外 今年最多美國人落腳這個國家

編譯周靜芝 / 即時報導
墨西哥。Image by victor mattei from Pixabay
墨西哥。Image by victor mattei from Pixabay

如果計畫遠離美國、遷居海外，大西洋彼岸的這個國家或許是大家最感興趣的選擇。

專業搬家網站Hire A Helper最近發布的一項研究顯示，最近美國人最常遷居海外之處。為得出此一結果，研究人員分析了每月谷歌（Google）的搜尋量，關鍵字為「遷居墨西哥」、「遷居加拿大」和「遷居海外」等。

結果顯示，排名第一的目的地是：英國。根據這項研究，儘管今年有關遷居海外的搜尋量比去年下降了30%，但移居熱門目的地國家的美國公民人數卻增加了；例如今年上半年有超過2萬1900名美國人搬往英國，比2022年上半年成長30%。

英國「旗幟晚報」（Evening Standard）的一篇報導，列出許多美國人搬往倫敦的一些原因：生活成本上升、房價高漲、美元飆升以及國內政治的不確定性。

在其他熱門目的地中，排名第二的是墨西哥，有1萬9620名美國公民遷居該國。

另一個鄰國加拿大的搜尋量比去年下降53%，但仍超過其他任何國家；然而，今年只有1萬415名美國公民移居加拿大，此一數字低於遷往法國（1萬2220 人）、西班牙（1萬1156人）和德國（1萬510人）的人數。

此外，受美國人歡迎的國家還有歐洲其他國家、日本、韓國、澳洲、紐西蘭、巴西、哥斯大黎加與以色列。自2017年以來，共有超過82萬1000名美國公民搬往40個不同國家，原因包括稅收較低、更好的生活品質以及「數位遊牧」（digital nomadism）工作的興起等。

美國公民 加拿大 墨西哥

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