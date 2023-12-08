執行長說工作面試 千萬別問雇主這個問題

面試。示意圖。Photo by Tim Gouw on Unsplash

雖然能在工作與生活間取得良好的平衡，是每個求職者最關切的事，但CNBC報導指出，在面試時提起某個話題，可能會降低被錄用的機會。

人力資源公司Insight Global執行長比恩（Bert Bean）表示，有一個問題是面試工作時最不該提出的：「這個職位是否能取得工作與生活的平衡（work-life balance）？」

比恩的職業生涯歷經招聘人員到執行長，面試過數百名求職者。他解釋說，一旦提出這個問題，就可能向未來雇主發出自己「職業志向」（career aspirations）的錯誤信息。向招聘經理詢問公司的工作與生活平衡問題，會給人不投入、不可靠或對工作不夠盡心盡力的負面印象。

比恩說，找到合適職位、取得工作與生活平衡固然很重要，但這是個非常私人的問題，應該由員工而非雇主來決定；未來雇主無權干涉每個人公、私領域的界限。

除了面試以外，還有其他方法可判斷一家公司對「工作與生活平衡」的態度。比恩建議可在允許員工評論企業的網站Glassdoor，以及人力資源網站Indeed上閱讀相關評論，或是如果認識公司裡的某個人，可以請他們描述該公司的企業文化。

曾面試、聘用過1萬多名求職者的面試指導專家德雷克斯勒（Barry Drexler）在接受CNBC電視節目「Make It」訪問時表示，面試時可以透過一些問題，更瞭解這份工作須投入的程度，例如可以問：「下班時間公司會需要聯絡我嗎？如果需要，會多頻繁？」

職能治療師葛莉森（Mary Gleason）指出，另一個可有助瞭解雇主期望的問題是：「公司對請病假或休假有什麼規定？」

德雷克斯勒補充說，隨著求職者在應聘過程中取得的進展，雇主很可能會提供更多關於工作內容的細節，便能讓人清楚地瞭解團隊對取得工作與生活平衡的態度；或者，套句德雷克斯勒所說的，「可以瞭解自己是否會過勞死」。