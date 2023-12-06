慶祝聖誕白宮12月獻禮：50呎x70呎的兒童溜冰場

圖為11月29日第一夫人吉兒·拜登（Jill Biden，左）和1988年奧運會金牌得主博伊塔諾（Brian Boitano，右）在白宮南草坪參加白宮假日溜冰場揭幕儀式。歐新社

第一夫人吉兒·拜登 （Jill Biden）將她打造的白宮 聖誕裝飾主題「魔法、奇蹟與歡樂」（Magic, Wonder and Joy）延伸至戶外，12月起在南草坪上為孩子們準備了一座可以玩滑冰和冰上曲棍球的溜冰場。

溜冰場完工時，由1988年奧運 會金牌得主博伊塔諾（Brian Boitano）和史努比（Snoopy）真人玩偶表演了幾段花式滑冰，吉兒對圍觀民眾說，「誰準備好要滑冰了？」稍早在她為白宮行政官邸的聖誕裝飾揭幕時，吉兒說，佈置這些裝飾的目的是讓參觀者都能體驗節日的「魔法、奇蹟與歡樂」，就像重返童年一樣。

這座50 x 70英尺（15.2 x 21.3公尺）的溜冰場將在12月間對外開放，但白宮尚未說明具體日期與時間。根據美聯社報導，華盛頓特區的學齡兒童以及有軍人、第一線勞工、急救人員和教師的家庭小孩都將受邀。

吉兒回憶她在賓州威洛格羅夫（Willow Grove）長大時，與姐妹在結冰的德拉瓦河上滑冰的情景。她說，她們經常花數小時在光滑的冰上滑行，臉頰被寒風凍得紅咚咚。在那幾個小時裡，一個普通的小鎮和一座普通的橋，都變身為亮麗的風景，彷彿被施予魔法般熠熠生輝。她說，每年這個時候，孩子們就是這樣看待這個世界，帶著驚奇與喜悅。