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吹奏老少愛聽的搖籃曲 Kenny G推出新專輯「純真」

編譯周靜芝 / 即時報導
著名薩克斯風演奏家肯尼·吉（Kenny G）。美聯社
著名薩克斯風演奏家肯尼·吉（Kenny G）。美聯社

著名薩克斯風演奏家肯尼·吉（Kenny G）走過40年的音樂生涯，其中包括無數次全球巡演、20張專輯、金氏紀錄最成功的爵士樂演奏家以及一座葛萊美獎，他對自己的音樂能不斷激起人們的共鳴心存感恩。他的最新專輯「純真」（Innocence）甫於12月1日上市，這張專輯收錄了多首搖籃曲，有大家熟悉的、也有新譜的，全以獨特的Kenny G風格來編曲。

專輯取名「純真」，除了象徵童年的純真，也代表每個人共同擁有的甜美旋律搖籃曲的純真；儘管Kenny G認為這張專輯「不只是給孩子們聽的」。

Kenny G在接受美聯社訪問時表示，雖然他所獲得的成就不單是個人的努力，但他確實很努力，每天都要練習三小時，從未有一天間斷；此外，還有一些無形的因素，例如他能分辨出哪些是好聽的旋律。後者對Kenny G來說更為關鍵。如果說Kenny G的音樂生涯中有什麼是永恆不變的，那就是他對旋律的追求與欣賞。

在專輯「純真」中，除了收錄Rock-a-Bye Baby及Edelweiss等耳熟能詳的曲目外，還有擷自波蘭作曲家蕭邦（Frédéric Chopin）夜曲第九號（Nocturne Op. 9）No.1中一首較鮮為人知的搖籃曲。Kenny G希望這首古典搖籃曲能激起好奇的聽眾深入研究，就像他原創的爵士音樂啟發忠實樂迷創作出即興音樂一樣。

Kenny G還指出，不同文化背景的搖籃曲在創作和結構上存在一些差異，未來他將持續探索個中奧妙。他說，在專輯「純真」中他呈現了這些西方搖籃曲的一個共同點是「旋律非常簡單，而且十分流暢」。他說，找到旋律的基本架構很重要，盡量減少干擾。

毫無疑問，回到原點的「純真」定能給人帶來安慰。

爵士樂 葛萊美

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