飛機圖案倒置 罕見錯體郵票拍出200萬天價

一枚1918年發行、面額僅24美分的錯體郵票「倒置的珍妮」以200萬元的價格拍出，創下美國單枚郵票的天價紀錄。（Getty Images）

福斯財經網報導，近日在紐約一場拍賣 會上，一枚1918年發行、面額僅24美分的珍稀郵票以200萬元的價格拍出，繪有一架倒置飛機圖案的它創下美國單枚郵票的天價紀錄。

11月8日吸引買家競拍的這枚錯體郵票被稱為「倒置的珍妮」（Inverted Jenny，又稱「倒飛機」），以其稀有性和印刷錯誤而聞名，因為郵票上的飛機圖案上下顛倒。

76歲的郵票收藏家海克（Charles Hack）買下了這枚紅、白、藍三色郵票，他在接受「華盛頓郵報」採訪時表示，這是「郵票中的聖杯」，也是美國歷史的一部分。

「倒置的珍妮」在集郵者心目中具有傳奇地位，當時是為紀念美國開啟定期航空郵件服務而製作的；郵票中央印有柯蒂斯（Curtiss）JN-4飛機的圖案，但因印刷作業失誤而倒置。

西格爾（Siegel）拍賣公司指出，威廉·羅貝（William T. Robey）於1918年5月14日購買了最初的100 枚「倒置的珍妮」錯體郵票，這也是該郵票在所有三個主要航空郵務城市華盛頓DC、紐約、費城 發售的第一天。每枚「倒置的珍妮」郵票首次發行時價值24美分。

8日賣出的這枚郵票出自全張的第49枚，西格爾拍賣公司表示，這枚郵票是市面上保存最完好的「倒置的珍妮」，在銀行保險 箱裡保持著原始的郵局發行狀態長達100年之久。

自2018年被其最後一位擁有者購得後，一直被妥善保存、未曝光。由於接觸光線有限，這枚郵票依舊色彩鮮豔、紙張明亮。