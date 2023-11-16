研究顯示 憤怒有助克服挑戰達成目標

研究表明，憤怒可以幫助人克服可能阻礙其實現抱負的挑戰或障礙。(Getty Images)

本周一項發表於「性格與社會心理學期刊」(Journal of Personality and Social Psychology)的研究表明，憤怒可以幫助人克服可能阻礙其實現抱負的挑戰或障礙。

在該研究中，與感受到悲傷、渴望、愉悅等情緒的研究參與者相比，在憤怒狀態下須完成各種挑戰性任務的參與者表現更佳。

研究第一作者、德州 農工大學(Texas A&M University)心理學與腦科學教授蘭奇(Heather Lench)指出，這一研究結果表明，人們可以將憤怒作為一種激勵因素，「我們發現，在充滿挑戰和涉及障礙的情況下，憤怒會帶來更好的結果。」但根據該研究，若進行較簡單的任務時，憤怒並未使研究參與者的表現提升。

蘭奇指出：「當人感到憤怒並堅持下去時，他們更有可能成功，但是在其他所有情緒狀態下，當他們堅持下去時，他們更有可能失敗。這似乎表明人在憤怒時更能有效地堅持。」

其他實驗測試憤怒是否能激勵學生簽署請願書、幫助他們在電玩遊戲中獲得高分，或是促使他們在邏輯益智遊戲中作弊以贏得獎品。在所有具有挑戰性的情境中，處於憤怒狀態的參與者更有可能達到預期目標。

但心理學專家指出，並非所有形式的憤怒都有助於達成目標，強烈憤怒可能導致疾病或傷害人際關係。

臨床心理學家、中康乃狄克州 立大學(Central Connecticut State University)犯罪學與刑事司法系教授塔費特(Raymond Tafrate)表示，關鍵是擁抱憤怒，將其作為潛在的有用情緒，「憤怒可能是一個重要信號，表示事情進展不順利，需要做出改變，對於許多人來說，輕度或中度的憤怒可能能夠提振生活。」