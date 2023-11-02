我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長競選幕僚家遭FBI突襲 亞當斯取消華府行

營造拜習會晤氛圍？ 美中氣候特使本周在加州碰面

第一次約會後女方拒交往 漸多男生要求退款

記者張聲肇/即時報導
示意圖。Photo by Shardar Tarikul Islam on Unsplash
示意圖。Photo by Shardar Tarikul Islam on Unsplash

第一次約會後，女方拒交往，在這種尷尬情況下，越來越多男生不怕尷尬，要求女方退款。

去年冬天，科斯坦札（Samantha Costanza）就碰到這樣的約會對象。兩人在紐約布魯克林酒吧各叫熱蘋果酒。帳單送上來的時候，男方很大方把信用卡交給服務生。

過了幾天，他想再度約她出來，但她不想，尋思了好久，想出禮貌的拒絕理由。沒想到男方竟要她退還她喝飲料的錢。

她告訴CNBC新聞台，「我真被驚嚇住了，彷彿他請我喝一杯蘋果酒的唯一理由是要從我這邊得到甚麼。」

科斯坦札當然不是第一個碰到這尷尬場面的單身女郎，這是約會的新趨勢，女方拒絕對方二度約會，就會收到「還我錢來」的通知。有些更直接表明，「投資」沒有回收，就別想讓我請客了。

CNBC訪問的人際關係專家和女性，對此趨勢莫不震怒，一名約會教練不惜用「悲慘」和「不道德」的嚴重字眼，譴責這種「渣男」；科斯坦札說，該男透過Venmo付帳軟體要她還錢，她理都不理，直接封鎖對方帳號。

CNBC引述心理治療師說，生活成本高漲，可能是原因。LendingTree統計，初次約會平均要用掉77元，在薪資凍漲而通膨高漲年代，可不是小數目。

但也有人認為，這種趨勢在預料之中，因為經濟現實改變了，用錢的規矩也該改變，約會的規矩亦然。

餐桌上不宜談錢的時代或許已過，如今，單身男女都想彼此開誠布公，尤其涉及錢的事。

約會軟體Bumle說，28%單身男女對自己的愛情生活設下「錢」限，不吝要求對方從實招來：彼此花錢的天花板在哪兒？期待對方「貢獻」多少錢培養感情？初次約會正好可以討論這「敏感但現實」的問題。

平分帳單不失為良策。Bimble調查發現，約一半男性認為，約會時打破性別「傳統」有其價值。男女分帳甚至女方付帳不再是「難看」事，反而是「平等共創未來」的美事。

投資 信用卡 布魯克林

上一則

是否影響你？社安金明年調整三門檻

延伸閱讀

理財百科／25%年輕人 信用差難買房

理財百科／25%年輕人 信用差難買房
華為前3季淨利人民幣730.56億 年增1.7倍

華為前3季淨利人民幣730.56億 年增1.7倍
穿牛仔褲洗澡？ Levi's執行長曝怪奇洗褲法

穿牛仔褲洗澡？ Levi's執行長曝怪奇洗褲法
氣候危機算得出成本損失 每日平均是驚人的3.91億美元

氣候危機算得出成本損失 每日平均是驚人的3.91億美元

熱門新聞

搭機旅行時不論飛行時間長短，有五種物品絕對不要放入托運行李中。Getty Images

這五樣東西 絕不要放進托運行李

2023-10-24 12:12
大型連鎖賣場好市多(Costco)。美聯社

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

2023-10-27 13:08
多數的搭機旅客都很關心隨身行李中，哪些物品不能通過機場運輸安全管理局的檢查。Getty Images

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

2023-10-27 10:14
好市多對保持雞肉新鮮的堅持，烤雞在貨架放上兩小時後就會被取下。Getty Images

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

2023-10-30 10:38
遇到航班被航空公司取消了，先不用驚慌，可思考如何重新安排旅行計畫或索賠的步驟。Getty Images

班機被取消？別慌 四步驟教你應對

2023-10-30 10:06
經常運動或健身的人，就需要投資一雙優質的跑步鞋。Getty Images

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

2023-10-31 09:32

超人氣

更多 >
ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時

下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃
快看世界／吃剩飯後身亡 「炒飯症候群」再引熱議

快看世界／吃剩飯後身亡 「炒飯症候群」再引熱議