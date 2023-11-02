第一次約會後女方拒交往 漸多男生要求退款

示意圖。Photo by Shardar Tarikul Islam on Unsplash

第一次約會後，女方拒交往，在這種尷尬情況下，越來越多男生不怕尷尬，要求女方退款。

去年冬天，科斯坦札（Samantha Costanza）就碰到這樣的約會對象。兩人在紐約布魯克林 酒吧各叫熱蘋果酒。帳單送上來的時候，男方很大方把信用卡 交給服務生。

過了幾天，他想再度約她出來，但她不想，尋思了好久，想出禮貌的拒絕理由。沒想到男方竟要她退還她喝飲料的錢。

她告訴CNBC新聞台，「我真被驚嚇住了，彷彿他請我喝一杯蘋果酒的唯一理由是要從我這邊得到甚麼。」

科斯坦札當然不是第一個碰到這尷尬場面的單身女郎，這是約會的新趨勢，女方拒絕對方二度約會，就會收到「還我錢來」的通知。有些更直接表明，「投資 」沒有回收，就別想讓我請客了。

CNBC訪問的人際關係專家和女性，對此趨勢莫不震怒，一名約會教練不惜用「悲慘」和「不道德」的嚴重字眼，譴責這種「渣男」；科斯坦札說，該男透過Venmo付帳軟體要她還錢，她理都不理，直接封鎖對方帳號。

CNBC引述心理治療師說，生活成本高漲，可能是原因。LendingTree統計，初次約會平均要用掉77元，在薪資凍漲而通膨高漲年代，可不是小數目。

但也有人認為，這種趨勢在預料之中，因為經濟現實改變了，用錢的規矩也該改變，約會的規矩亦然。

餐桌上不宜談錢的時代或許已過，如今，單身男女都想彼此開誠布公，尤其涉及錢的事。

約會軟體Bumle說，28%單身男女對自己的愛情生活設下「錢」限，不吝要求對方從實招來：彼此花錢的天花板在哪兒？期待對方「貢獻」多少錢培養感情？初次約會正好可以討論這「敏感但現實」的問題。

平分帳單不失為良策。Bimble調查發現，約一半男性認為，約會時打破性別「傳統」有其價值。男女分帳甚至女方付帳不再是「難看」事，反而是「平等共創未來」的美事。