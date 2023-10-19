第一本就選中「天書」 加州讀書會28年後終於讀完它

加州一群讀書會成員花了28年的時間才讀完他們所挑選的第一本書。Getty Images

是什麼樣的「天書」，讓一群讀書會成員花了28年的時間才讀完這本他們所挑選的第一本大部頭作品？

根據福斯新聞報導，這群愛書人選中二十世紀最重要作家之一、愛爾蘭作家與詩人詹姆斯·喬伊斯（James Joyce）的「芬尼根的守靈夜」（Finnegans Wake）作為讀書會第一本開卷之作；由於喬伊斯「意識流」的實驗性語言風格，讓這本經典之作素以艱澀、難懂而聞名，甚至被譽為西方文學史上最難讀的小說之一。

愛爾蘭作家詹姆斯·喬伊斯（左）與他的最後一部小說「芬尼根的守靈夜」。Getty Images

佛羅里達大學出版社在介紹研究喬伊斯學者愛普斯坦（Edmund Lloyd Epstein）所著的「芬尼根的守靈夜指南」（A Guide Through Finnegans Wake）一書時表示，喬伊斯的「芬尼根的守靈夜」採用了大量複雜、雙關的語法，夢幻般的敘事方式打破了情節與連續性的常規，自1939年首次面世以來，一直挑戰著讀者。

該出版社指出，這部小說以閱讀難度之高而聞名，以致普遍被認為，只有勇敢或魯莽的讀者才會嘗試揭開這部知名度高但少有人敢碰的經典作品神秘面紗。喬伊斯創作「芬尼根的守靈夜」的時間長達17 年，這部小說也是他的最後一部作品。

加州 這個「拖拖拉拉」的讀書會是從1995年開始閱讀「芬尼根的守靈夜」；據新聞媒體Jam Press與西雅圖 時報的報導，他們會先讀一頁，然後討論兩個小時。

每月一次的聚會在洛杉磯 公共圖書館 威尼斯（Venice）分館舉行，2020年新冠疫情 爆發後，讀書會成員還透過Zoom視訊會議持續討論這部作品。

讀書會成員之一麥克魯漢（Marshall McLuhan）終於在10月3日讀完了「芬尼根的守靈夜」的最後一頁。召集人菲亞爾卡（Gerry Fialka）表示，大家將從下周起從頭開始閱讀這本書。

身為電影製片人的菲亞爾卡說，在讀完這本厚達628頁的巨著後，又重新從第一頁開始，他不知道自己能預見什麼，也不去想「這又將持續很久」，他們就是開始去做了。