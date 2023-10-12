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沒有紐約或加州城市 這是最受通膨影響的美國五大都會區

編譯周靜芝 / 綜合報導
近期的一項調查顯示，邁阿密都會區的通膨指數高居全美都會區榜首。Getty Images
近期的一項調查顯示，邁阿密都會區的通膨指數高居全美都會區榜首。Getty Images

隨著通膨巨獸再次蠢動，居高不下的物價持續影響著全美各地的民眾，但根據理財生活網站Spend的報導，一些大都會區的通貨膨脹率較其他地區更高。

在金融理財網站WalletHub最近發布受通膨影響最大的城市名單中，邁阿密-羅德岱堡-西棕櫚灘（Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach）都會區高居榜首；截至8月份，該地區的消費者物價指數（CPI）與一年前相比上漲了7.8%。此一數字遠高於8月份全國同期消費物價指數的3.7%。

PNC金融服務集團（PNC Financial Services Group）首席經濟學家佛契爾（Gus Faucher）表示，在邁阿密等城市，房地產是導致高通膨的主要因素。根據勞工統計局（BLS）的數據，自2022年8月以來，邁阿密-羅德岱堡-西棕櫚灘地區的房價上漲了12.5%。

佛契爾在接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時表示，房價在CPI中約佔40%，是各大都市地區間最大的價格差異；大家看到邁阿密的房價增長更為強勁，意味著那裡的通貨膨脹率比其他房價相對穩定的地區更高。

根據勞工統計局的最新數據，WalletHub分析了全美23個大都市地區過去兩個月和過去12個月的通膨變化，然後依據這兩個月和一年的CPI變化的加權平均值對這些城市進行排名。以下是通膨增幅最高的五個美國大都會區：

1. 佛羅里達州邁阿密-羅德岱堡-西棕櫚灘：兩個月的CPI增幅1.2%、一年增長7.8%。

2. 科羅拉多州丹佛-極光-萊克伍德（Denver-Aurora-Lakewood）：2個月CPI 增幅1.3%、一年增長4.7%。

3. 喬治亞州亞特蘭大-桑迪斯普林斯-羅斯維爾（Atlanta-Sandy Springs-Roswell）：2個月CPI增幅1.1%、一年增長4.4%。

4. 華盛頓州西雅圖-塔科馬-貝爾維尤（Seattle-Tacoma-Bellevue）：2個月CPI增幅0.8%、一年增長5.4%。

5. 密西根州底特律-沃倫-迪爾伯恩（Detroit-Warren-Dearborn）：2個月CPI增幅0.6%、一年增長5.9%。

房價 大都會 勞工 通貨膨脹 喬治亞州

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