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幫助蜂鳥順利遷徙 並近距離欣賞牠們的曼妙舞姿

編譯尤寶琪／即時報導
圖為餵食器裝滿糖水或花蜜，並將其安裝在離地面至少4英尺高的位置給蜂鳥食用。美聯社
圖為餵食器裝滿糖水或花蜜，並將其安裝在離地面至少4英尺高的位置給蜂鳥食用。美聯社

夏季來拜訪我們花園的蜂鳥，其實多數都是在前往中美洲過冬的途中；這些身長僅3至5英寸的小型鳥類重量僅為0.1至0.2盎司，需要充足的能量來讓牠們完成漫長的歸家之旅。

你可以在自家花園裡，為這些嬌小的過客，準備一些適合牠們食用的高熱量食物。幫助蜂鳥順利遷徙，國際蜂鳥協會(International Hummingbird Society)建議，將一杯純白蔗糖溶解在四杯水中；千萬不要用所謂的「生」糖或其他非白糖，因為這類糖分含有糖蜜(molasses)，糖蜜含鐵量高，可能對蜂鳥有毒。

你也可以去購買市面的瓶裝花蜜給蜂鳥食用；但你可能會發現，因為鳥類喜歡鮮豔的顏色，許多產品都會染色以吸引蜂鳥，尤其是紅色；但在食物中添加染料既無必要也沒好處。美聯社園藝專欄作家達米亞諾 (Jessica Damiano)就寧願提供純食物給牠們，在專為蜂鳥設計的紅色餵食器中，放入透明花蜜。

將餵食器裝滿糖水或花蜜，並將其安裝在離地面至少4英尺高的位置；記得要每周清洗並晾乾餵食器兩次，重新裝入足夠持續到下次清潔的糖水。

一切準備就緒號，你就可以坐下來，等待欣賞這些嬌小的訪客；它們在進食時，看似會懸浮在空中；但其實，牠們是以每秒80次的8字形動作拍打翅膀，努力地盤旋在一個地方。

整個秋天都會有從北往南遷徙過冬的蜂鳥經過，但為了確保動作較慢的落後蜂鳥，也能獲得所需的食物，請在最後一隻遷徙者來訪後，等待三周再將餵食器收起來。

建議也可以在夏季時，種植個花卉自助餐來吸引和餵養蜂鳥，牠們會用雜技般的空翻、急速俯衝、向後飛行和其他有趣的行為，來回報你的好意。

這些看似不知休息的小動物不會走路，所以必須不斷拍打翅膀；你可以想像，在做了那麼多運動後，是誰都會想要好好大吃一頓，無論季節，每天都需要每小時進餐多次；所以，你的花種得越多，擺放的餵食器越多，你能在花園裡看到蜂鳥和牠們有趣動作的機會就越大。

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