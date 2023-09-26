我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

講過又忘了？ 80歲拜登「1詭異舉動」令人憂

美國政府再演停擺歹戲 美元照漲不誤

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

編譯周靜芝 / 綜合報導
心理學家認為除了正向積極的態度之外，某些人格特質也與長壽密切相關。Getty Images
心理學家認為除了正向積極的態度之外，某些人格特質也與長壽密切相關。Getty Images

在過去十年裡，美國活到超過100歲的人數翻了一番；而許多百歲老人將他們的長壽部分歸因於他們正向積極的態度。

印第安納州聖母大學（University of Notre Dame）前人格心理學教授沃特森（David Watson）指出，雖然年長者可能會覺得積極正向的態度對他們的長壽有加分效果，但人格與老化之間的關係卻更加微妙。

沃特森說，他認為僅積極正向的影響力被誇大了；他認為還有其他一些人格特質與長壽密切相關。

正直認真的人不會做蠢事

五因素模式（Five Factor Model）是心理學使用最廣泛的人格理論，它認為多數的人格特質可以分為五類：開放性（openness）、嚴謹性（conscientiousness）、外向性（extroversion）、友善性（agreeableness）和神經質（neuroticism）。

沃特森說，具嚴謹性或者是一個人是否有組織性和紀律，與長壽的關係最大。

這可能是因為嚴謹性較高的人更善於照顧自己。他說，例如他們往往飲酒有度、飲食也更加均衡。沃特森說，正直認真的人不會做蠢事，因此他們的事故發生率較低，健康行為也較佳。

好消息是，隨著年齡的增長，每個人都可以提高自我的嚴謹性。沃特森表示，甚至坊間有些「嚴謹性課程」，可以提升個人的自律能力。

他說，這套理論的基本的概念是，如果想提升自我的嚴謹性，就須表現得更為自覺，態度會隨著行為而改變；例如做事時盡量準時，並且有始有終。

沃特森說，但這並不代表積極正向的態度便不重要。友善性也會對長壽有一定的作用，尤其是在承受壓力的情況下。他表示，心理健康的人恢復得更快，他們會告訴自己「這沒什麼大不了的」，會想辦法讓自己身心回到平衡狀態。

沃特森強調，如果過著健康的生活，並能夠自我調適、走出困境，就能擁有更長、更令人滿意的壽命。

心理健康 印第安納州

上一則

彭博：蘋果FineWoven保護殼有環保美意 卻成新品最大敗筆

下一則

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

熱門新聞

小蘇打。Image by NatureFriend from Pixabay

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

2023-09-18 12:08
研究指出，消費者可以選擇更環保、無味的清潔用品，減少接觸危險化學物質的機率。(Getty Images)

30熱門清潔產品驗出有害化學物 恐增罹癌風險

2023-09-19 02:15
本田Honda Civic Si。美聯社

買性能車不必傾家蕩產 這五款3萬元可買到

2023-09-20 13:08
如果不幸遺失了旅行的必需品，先不要絕望，有很多變通方法和解決方案可以幫助找回丟失的物品。取自Shutterstock

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

2023-09-19 09:58
美國人對烹飪的喜好，就像這個國家的組成一樣多元；從巧克力餅乾的最佳配方到最喜歡的商店購買的食品，每個人都有強烈的意見。Getty Images

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

2023-09-19 11:09
美國人尋找環境更友好、更便宜的海外居住地時，許多人將目光投向了古老的歐洲大陸。Getty Images

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

2023-09-18 09:54

超人氣

更多 >
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？
技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠

技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠
Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」