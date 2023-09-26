態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

心理學家認為除了正向積極的態度之外，某些人格特質也與長壽密切相關。Getty Images

在過去十年裡，美國活到超過100歲的人數翻了一番；而許多百歲老人將他們的長壽部分歸因於他們正向積極的態度。

印第安納州 聖母大學（University of Notre Dame）前人格心理學教授沃特森（David Watson）指出，雖然年長者可能會覺得積極正向的態度對他們的長壽有加分效果，但人格與老化之間的關係卻更加微妙。

沃特森說，他認為僅積極正向的影響力被誇大了；他認為還有其他一些人格特質與長壽密切相關。

正直認真的人不會做蠢事

五因素模式（Five Factor Model）是心理學使用最廣泛的人格理論，它認為多數的人格特質可以分為五類：開放性（openness）、嚴謹性（conscientiousness）、外向性（extroversion）、友善性（agreeableness）和神經質（neuroticism）。

沃特森說，具嚴謹性或者是一個人是否有組織性和紀律，與長壽的關係最大。

這可能是因為嚴謹性較高的人更善於照顧自己。他說，例如他們往往飲酒有度、飲食也更加均衡。沃特森說，正直認真的人不會做蠢事，因此他們的事故發生率較低，健康行為也較佳。

好消息是，隨著年齡的增長，每個人都可以提高自我的嚴謹性。沃特森表示，甚至坊間有些「嚴謹性課程」，可以提升個人的自律能力。

他說，這套理論的基本的概念是，如果想提升自我的嚴謹性，就須表現得更為自覺，態度會隨著行為而改變；例如做事時盡量準時，並且有始有終。

沃特森說，但這並不代表積極正向的態度便不重要。友善性也會對長壽有一定的作用，尤其是在承受壓力的情況下。他表示，心理健康 的人恢復得更快，他們會告訴自己「這沒什麼大不了的」，會想辦法讓自己身心回到平衡狀態。

沃特森強調，如果過著健康的生活，並能夠自我調適、走出困境，就能擁有更長、更令人滿意的壽命。