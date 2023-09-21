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維多利亞的秘密重推內衣秀 擁抱各種身材

編譯尤寶琪／即時報導
白斑症女模溫妮．哈洛(Winnie Harlow)穿上維多利亞的秘密新設計參加活動。美聯社
白斑症女模溫妮．哈洛(Winnie Harlow)穿上維多利亞的秘密新設計參加活動。美聯社

精品內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)20多年來，一直靠著推出年度大活動鞏固品牌，也依賴男性眼光定義性感：時尚走秀盛宴，請來像是娜歐蜜．坎貝兒(Naomi Campbell)等超級名模，穿著丁字褲和價值上百萬的夢幻內衣(Fantasy Bra)，揹著由施華洛世奇水晶點綴而成的翅膀。

如今，在沉澱四年之後，維多利亞的秘密在6日改革回歸，以播放全球20位創意人士主演的紀錄片預告片登場。而不同以往主打完美身材的做法，維多利亞的秘密這次聚焦慶祝各種不同的體型與美。

像是白斑症女模溫妮．哈洛(Winnie Harlow)等頂級名模，都穿上維多利亞的秘密新設計參加；活動還在不同體型的無頭假體模特上只穿創作者的作品。

維多利亞的秘密世界巡演，將於26日在亞馬遜Prime Video上全球播出，這是該公司過去五年來最大的行銷投資，也是為了扭轉以往過度性感形象的最新舉動；該品牌過去過度性感的形象，讓許多女性感到脫節，導致銷售連年下滑。

維多利亞的秘密為了改變形象，除了改變行銷手法，在廣告和商店中，展示更多身材豐滿的女性外，還推出乳房切除後專用內衣和運動內衣；並將商店亮度提升，改以粉腮紅(blush pink)粉刷牆面；同時，維密也改用以10位多元化女性組成的團隊來取代超模「天使」，並為品牌提供建議和在社群媒體上進行推廣。

但專家指出，維多利亞的秘密的改頭換面之路，恐需經過一番苦戰。

根據市研公司歐睿國際(Euromonitor International)，雖然維密仍是美國內衣品牌銷量冠軍，但近年來飽受American Eagle旗下品牌Aerie 等規模較小的競爭對手和其他從一開始就主打包容性和舒適性的線上新創公司的打擊，其市佔率從2017年的31.2%一路下滑到2022年的18.7%。

維多利亞的秘密執行長沃特斯(Martin Waters)上周告訴分析師，扭轉事業需要一些時間。

「我們知道，品牌改革和策略都不會在一夕之間就展現功效，」沃特斯表示，「我們還在旅途中；但我們相信是有一條明確的道路，能讓我們在當前動盪環境中持續成長，邁向未來。」

在維多利亞的秘密 (Victoria's Secret) 商內展示不同人體模型穿...
在維多利亞的秘密 (Victoria's Secret) 商內展示不同人體模型穿上內衣。美聯社

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