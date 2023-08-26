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全球唯一 田州動物園誕生無斑點純色長頸鹿

記者胡玉立／綜合報導
布萊茲動物園臉書頁面可看到新生長頸鹿的照片，身上沒有任何斑點，站在斑點明顯的母親旁邊，形成鮮明對比。(美聯社)
布萊茲動物園臉書頁面可看到新生長頸鹿的照片，身上沒有任何斑點，站在斑點明顯的母親旁邊，形成鮮明對比。(美聯社)

田納西州東北部的布萊茲動物園(Brights Zoo)7月31日誕生了一隻罕見的純色無斑點網紋長頸鹿；她出生時沒有任何斑點，和一般網紋長頸鹿(reticulated giraffe)大不相同。園方指出，「長頸鹿專家相信她是地球上唯一存活的純色網紋長頸鹿。」

動物園請社會大眾協助從四個名字中票選，為這隻稀有的新生長頸鹿寶寶命名。這四個名字源於非洲使用最多的語言史瓦希里文(Swahili)，分別是Kipekee(獨特)、Firali(不凡)、Shakiri(絕美)和Jamella(大又美)。票選活動訂9月4日計票並公布結果。

動物園園長布萊特(David Bright)告訴當地媒體WJHL，他們聯繫全國各地動物園專業人士，詢問這樣的長頸鹿有多稀有，到目前為止發現唯一有紀錄可查、一出生即沒有任何斑點的網紋長頸鹿，於1972年誕生在日本。

長頸鹿是世上最高的哺乳動物，一般身高達14至15呎，出生時就約6呎高，通常從蹄到角都布滿棕色斑點。布萊茲動物園臉書頁面可看到新生長頸鹿的照片，沒有任何斑點的她，站在斑點明顯的母親旁邊，形成鮮明對比。

長頸鹿保護基金會(Giraffe Conservation Foundation)表示，野生網紋長頸鹿估計全球只剩下1萬6000隻，比35年前約3萬6000隻減少50%以上。全世界目前約有11萬7000隻長頸鹿，分為四個物種和九個亞種，其中許多被認定為易危、瀕危或極度瀕危動物。

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