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德州最老人瑞歡慶114歲 醫生：有助長壽的事她都做對了

編譯潘勛／即時報導
過生日。Photo by Xiang Gao on Unsplash
過生日。Photo by Xiang Gao on Unsplash

德州人瑞伊莉莎白‧法蘭西斯(Elizabeth Francis)日前在休士頓市歡度114歲生日，五代同堂，獲得「德州最長壽人瑞」的頭銜；醫生表示，法蘭西斯能如此高壽是因「一切延年益壽的事都做對了」，但老人家自己謙稱，一切都是上帝賜福。

CNBC財經頻道報導，活到百歲實在是了不起的成就，只有一些人號稱超級人瑞，能活過110歲。

法蘭西斯接受美國廣播公司(ABC)休士頓地方台 KTRK-TV訪問時表示，只能感謝上帝留她在人世。

KTRK-TV報導，法蘭西斯能這麼長壽，遺傳應該是最大因素，她妹妹活到106歲，而她女兒今年94歲，目前照料她的孫女也已68歲。

但法蘭西斯生活方式有幾點可能有益於她能長命百歲，首先便是她不喝酒、不抽菸。

被問到飲食時，法蘭西斯開玩笑說百無禁忌。但她孫女伊瑟兒‧哈理森(Ethel Harrison)表示，她認為奶奶的生活習慣對她能活如此高齡貢獻良多。

哈理森指出，奶奶總是在後院自種蔬菜，自己從未見到奶奶去速食店。而且無論何時去奶奶家，都發現她在自己煮飯，所以哈理森認為這一點也有很大關係，奶奶很照顧自己的身體。

研究過數千名百齡人瑞的學者裴爾斯(Thomas Perls)指出，有五件事可以幫人活到超過90歲；一是管理好壓力，二是睡眠品質好，三是飲食健康，四是經常運動，五是不抽菸。

法蘭西斯的日常生活抉擇與前五大因素有諸多吻合。老人醫學家荷莉‧霍姆斯(Holly Holmes)指出，一切有益長壽的事，法蘭西斯都做對了。

霍姆斯指出，大家都知道能養生的事，就是多多走動，吃得健康一些、多吃蔬菜、適當社交、避免孤獨寂寞。

但法蘭西斯謙稱自己的長壽，都是上帝所賜的福氣。

德州 休士頓 蔬菜

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