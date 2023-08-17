你知道嗎？一年當中 全美最多員工在這一天請病假

一項有趣的調查發現，8月24日是全美勞工最常請病假的日子。取自Shutterstock

今年還沒有請過病假的上班族，如果你和許多美國勞工 一樣，那麼再過幾周或許就可能用上了。

根據請假管理平台Flamingo Leave Tracker最新的一項調查，分析了五年來的數據，尋找全美勞工最常請病假的日子，結果發現8月24日是一年中請病假者最多的一天。

調查顯示，與感冒和流感 有關的寒冷冬季相比，在夏末陽光明媚的日子，出勤率有更顯著的下降。

員工請病假的時間和原因

2月13日是一年之中請病假第二多的日子，此時正值傳統冬季呼吸道疾病好發的季節。但令人懷疑的是，這一天也與超級盃 和情人節相近；至於真正原因，每個人可以自己下結論。

根據Flamingo的報告，全年第三到第五個勞工最常請病假的日子分別是10月25日、12月13日和4月18日。

另一個有趣的發現是，這些數據顯示，新冠肺炎 不僅是一種冬季呼吸道病毒，如流感和呼吸道融合病毒（RSV），而且也是夏季容易爆發的病毒。

非營利組織Healthcare Ready執行董事寇特（Tom Cotter）告訴「財富」（Fortune）雜誌說，整體來看，新冠肺炎的爆發有一定的季節性，通常在7月4日國慶等節日後會出現可預測的高峰。

不過，一些專家對夏季出現季節性疫情 的看法持保留態度。由於感染或接種疫苗產生的抗體免疫只持續三到六個月，因此很難確定病毒是否真的偏愛夏季和冬季，或是這種高峰只是免疫力下降的結果。

以下是從該項研究中發現的其他有趣的病假訊息：

- 略高於四分之一（26%）的美國勞工在2022年沒有請過病假。

- 相反的，約有5%（約1000萬人）在這一年因病請假超過20天。

- 胃病（54%）、新冠肺炎（25%）和焦慮（9%）是請病假最常見的三個原因。

- 大多數請病假的員工（54%）使用簡訊、Whatsapp或 Slack通知上司。三分之一（33%）的員工打電話、12%的員工發郵件，2%的員工根本不告訴老闆（不知道這些人最後下場如何）。