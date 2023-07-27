我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市發布極端高溫預警 今明2天體感溫度恐達105度

快看世界／昆蟲美食走入日餐廳 嘗蟋蟀咖喱、蠶刺身

飛行哩數捐慈善機構 助絕症患者親人搭機見最後一面

編譯周靜芝 / 綜合報導
「Give A Mile」的計畫幫助人們在親人去世前獲得飛行旅程，可以見上最後一面。Getty Images
「Give A Mile」的計畫幫助人們在親人去世前獲得飛行旅程，可以見上最後一面。Getty Images

當艾琳·帕登（Ileen Paden）的丈夫被診斷出患有帕金森氏症並開始出現失智現象時，她知道自己無法在家照顧他。結婚36年後，兩人被迫分隔兩地，帕登留在印第安納州，而查爾斯（Charles）則去了德州達拉斯一家療養院

查爾斯在德州的三年裡，帕登盡可能地去探望他，但她沒有多少錢；隨著丈夫病情的惡化，她擔心自己可能再也見不到他了。後來，她在抖音（TikTok）上得知「Give A Mile」（捐一英里）這個慈善組織，他們利用其他旅客捐贈的哩程數，協助安排與親人分離者搭機探視。帕登立即提出申請，她在接受ABC新聞訪問時表示，Give A Mile在一小時內便做出回應，12月，帕登、女兒和外孫女飛往達拉斯，最後一次與查爾斯團聚。

在這次探視中，帕登在查爾斯的療養院過夜，兩人一直聊到深夜。她的孫女從蹣跚學步起就沒見過查爾斯，她爬上查爾斯的床給了他一個擁抱。在三天的探訪中，他們大部分時間都待在療養院裡，幫助、陪伴查爾斯。

帕登說，這給他們帶來許多快樂，她不敢相信真有這樣的計畫，因為這太完美了；這正是他們所需要的：見他最後一面。

「Give A Mile」的計畫為無數像帕登這樣的家庭帶來改變。該組織是由加拿大科技公司主管凱文·克羅（Kevin Crowe）於2013年創立，是個非營利組織，目的是幫助人們在親人去世前獲得飛行旅程，可以見上最後一面。「Give A Mile」接受捐贈飛行哩程數或現金。

克羅成立Give A Mile是為了紀念他的朋友萊恩（Ryan），萊恩在37 歲時死於腦癌。在萊恩最後的幾個月裡，克羅和他的家人一起照顧他，克羅親眼目睹萊恩與他們度過的最後時光有多麽珍貴。

克羅說，去看場超級盃比賽很好，去旅行或去拉斯維加斯也很好。但這些才是生命裡真正有價值的時刻，與孩子、所愛的人、朋友和家人相聚的點點滴滴。

萊恩過世後，克羅得知每年有數萬億飛行哩程數未被兌換，於是提出了「Give A Mile」的概念。至今該組織已提供了1,000多個航班、捐贈的哩程數超過3,600萬英里。

「Give A Mile與聯合航空和加拿大航空合作，人們可以捐贈超過1000 英里的任何哩程數。該組織也接受現金，用於有些飛往偏遠地區的航班或無法使用哩程數預訂的航班。

療養院 德州 加拿大 超級盃 失智

上一則

機場安檢人員行竊被捕 專家教你6招保護隨身物品

熱門新聞

示意圖。Image by HomeMaker from Pixabay

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

2023-07-24 12:18
小蘇打可說是居家清潔「聖品」，不但用途廣泛，且價格低廉、隨處可得。Getty Images

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

2023-07-24 10:22
好市多賣場也開始打擊「共用會員卡」的行為。(路透)

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

2023-07-21 10:33
旅館是禮儀專家認為消費者最該給小費、卻常常忘記給的地方。Getty Images

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

2023-07-20 09:52
小蘇打。Image by NatureFriend from Pixabay

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

2023-07-21 12:12
洗衣機雖然方便我們將衣物洗得清潔溜溜，卻也是容易藏污納垢的地方。Getty Images

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

2023-07-20 09:26

超人氣

更多 >
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...
麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開

麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開
秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷