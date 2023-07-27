飛行哩數捐慈善機構 助絕症患者親人搭機見最後一面

「Give A Mile」的計畫幫助人們在親人去世前獲得飛行旅程，可以見上最後一面。Getty Images

當艾琳·帕登（Ileen Paden）的丈夫被診斷出患有帕金森氏症並開始出現失智 現象時，她知道自己無法在家照顧他。結婚36年後，兩人被迫分隔兩地，帕登留在印第安納州，而查爾斯（Charles）則去了德州 達拉斯一家療養院 。

查爾斯在德州的三年裡，帕登盡可能地去探望他，但她沒有多少錢；隨著丈夫病情的惡化，她擔心自己可能再也見不到他了。後來，她在抖音（TikTok）上得知「Give A Mile」（捐一英里）這個慈善組織，他們利用其他旅客捐贈的哩程數，協助安排與親人分離者搭機探視。帕登立即提出申請，她在接受ABC新聞訪問時表示，Give A Mile在一小時內便做出回應，12月，帕登、女兒和外孫女飛往達拉斯，最後一次與查爾斯團聚。

在這次探視中，帕登在查爾斯的療養院過夜，兩人一直聊到深夜。她的孫女從蹣跚學步起就沒見過查爾斯，她爬上查爾斯的床給了他一個擁抱。在三天的探訪中，他們大部分時間都待在療養院裡，幫助、陪伴查爾斯。

帕登說，這給他們帶來許多快樂，她不敢相信真有這樣的計畫，因為這太完美了；這正是他們所需要的：見他最後一面。

「Give A Mile」的計畫為無數像帕登這樣的家庭帶來改變。該組織是由加拿大 科技公司主管凱文·克羅（Kevin Crowe）於2013年創立，是個非營利組織，目的是幫助人們在親人去世前獲得飛行旅程，可以見上最後一面。「Give A Mile」接受捐贈飛行哩程數或現金。

克羅成立Give A Mile是為了紀念他的朋友萊恩（Ryan），萊恩在37 歲時死於腦癌。在萊恩最後的幾個月裡，克羅和他的家人一起照顧他，克羅親眼目睹萊恩與他們度過的最後時光有多麽珍貴。

克羅說，去看場超級盃 比賽很好，去旅行或去拉斯維加斯也很好。但這些才是生命裡真正有價值的時刻，與孩子、所愛的人、朋友和家人相聚的點點滴滴。

萊恩過世後，克羅得知每年有數萬億飛行哩程數未被兌換，於是提出了「Give A Mile」的概念。至今該組織已提供了1,000多個航班、捐贈的哩程數超過3,600萬英里。

「Give A Mile與聯合航空和加拿大航空合作，人們可以捐贈超過1000 英里的任何哩程數。該組織也接受現金，用於有些飛往偏遠地區的航班或無法使用哩程數預訂的航班。