幫女兒工作減壓 老爸跑去她店裡多兼一份差

卡普在連鎖超市多兼一份差，只為和女兒一起工作、緩解她的壓力。photo: James Culp

北卡羅來納州 一位父親認為，如果要有更多時間與女兒在一起，那麼只作一份工作顯然還不夠。42歲的詹姆斯·卡普（James Culp），目前在當地一家連鎖超市Food Lion的熟食、麵包櫃台兼差，與19歲女兒阿斯婷·卡普（Astyn Culp）共事。卡普將自己和女兒在超市櫃台後工作的照片分享到社群網站 後，成為Reddit網友熱議焦點。

卡普是海軍陸戰隊櫻桃點基地（Marine Corps Air Station Cherry Point）兒童發展中心主任，與家人住在營區內；卡普的工作是為駐紮該基地的軍人子女和家人服務。自從女兒出生後，兩人幾乎形影不離。

卡普在接受福斯新聞採訪時表示，在基地生活很難交到朋友，只有他和阿斯婷相依為命。阿斯婷在超市任職超過一年半，卡普才開始工作幾星期，父女一起工作讓彼此關係增進不少。

卡普將自己和女兒在超市櫃台後工作的照片分享到社群網站後，父女兩人成為網友熱議焦點。photo: James Culp

阿斯婷經常向父親傾訴在工作上遇到的困難，包括員工沒來上班或沒有完成手上的任務，讓團隊的其他成員備感困擾。於是卡普決定穿上藍色制服，和女兒一起工作來緩解她的壓力。

從父親到同事的轉變，改變了兩人對彼此的看法，因為阿斯婷現在是爸爸的上司。卡普也欣慰地看到一向矜持害羞的女兒，表現出成熟和自信的形象。

卡普說，多數父母沒有機會看到孩子在工作中或在外面所承擔的責任。新的互動關係也讓阿斯婷感到很開心，她喜歡指揮父親去做些她不喜歡做的任務，例如到冷藏室去取冷凍食品。

卡普父女成為同事後，讓彼此關係增進不少。photo: James Culp

儘管有了這層轉變，兩人還是像以前一樣樂呵呵地過日子，並發現雙方關係越來越密切，父女倆說，這是一種前所未有的方式。

卡普每天早上5點15分到兒童發展中心上班，在下午2點15分下班，下午3點開始投入他的第二份工作。

有些人對他為何要多兼一份工作感到不解，但對卡普來說，這一切都是為了女兒。卡普說，有人認為他是為了錢，看他的眼神像是他瘋了一樣；但當他們得知父女倆可以一起工作、而這也是他如此做的原因時，每個人都立刻明白，並且非常支持他。