股神巴菲特給內向者忠告：征服恐懼 駕馭溝通技巧

股神華倫·巴菲特以自身經驗向在競爭激烈商業環境中的個性內向者提出建言，並分享他克服障礙的方法。美聯社

股神華倫 ·巴菲特 （Warren Buffett）一再證明他的智慧遠超出金融投資 領域；最近，他以自身經驗向在競爭激烈商業環境中的個性內向者提出建言，並分享他克服障礙的方法。

巴菲特是在演講後回答紐約大學教師安柯維茨（Nancy Ancowitz）的提問時，以他特有的機智與坦率，闡述他在高中、大學時期對公開演講的恐懼。

巴菲特說，他當時沒有被恐懼所擊退，反而採取行動，報名了哥倫比亞大學的卡耐基（Dale Carnegie）訓練課程；但他也承認後來還是止付了課程費用的支票 。之後等他終於鼓起勇氣，再度報名參加在內布拉斯加州 奧馬哈市舉辦的類似課程，這次他付了現金。

巴菲特強調有效溝通技巧（包括書面和口頭溝通）的重要性，他認為這是項被低估、甚至經常被忽視的特質。儘管溝通被認為很簡單，但他說，可惜多數商學院研究生沒有把溝通課程放在首位，導致欠缺這項技能。巴菲特對個性內向者提出建言時，強調跨出舒適圈的必要，並且應在年輕時儘早應對這項挑戰。

巴菲特說，理想的辦法是參與由有類似問題者組成的社團。回顧卡耐基的課程，他幽默地敘述了學員們所做看似「愚蠢」的練習，從自在地站上講台到在小組面前念出自己的名字；透過與同齡有相同處境者共處，對被批評的恐懼便會減少，進而營造出有利於成長的環境。

以下是巴菲特對於克服恐懼的建議摘要：

1.面對恐懼：巴菲特起初對公開演講這件事恐懼到甚至會生病，然而他認清這種恐懼，並採取審慎的方法來克服它。他的故事強調了直接面對恐懼的重要性。

2.採取主動：巴菲特沒有坐等自己對公開演講的恐懼消失，而是主動報名參加了卡耐基課程。課程結束後，他甚至開始在奧馬哈大學任教，強迫自己與他人交流。

3.溝通技巧必不可少： 巴菲特強調良好溝通技巧的重要性，包括書面和口頭溝通。他認為這些技能往往被低估，並且教導不足，特別是在商學院。他說，良好的溝通能提供極大的優勢。

4.盡早開始：巴菲特建議盡早開始磨練溝通技巧，等到年紀太大，就很難改變根深蒂固的行為模式。

5.團體學習有好處：這位億萬富翁強調在小組中學習的好處，他說，當和其他有同樣經歷的人在一起，可以減少尷尬，並意識到自己在奮鬥的過程中並不孤單。

6.幫助他人是值得的：巴菲特贊揚那些幫助內向者破繭而出的教育工作者，他認為，幫助別人克服恐懼、改進溝通技巧的努力是非常值得的一件事。