不結婚無性愛 柏拉圖式伴侶只想共同養小孩

選擇以柏拉圖式關係共同養育子女，同時分開居住或同在一個屋簷下，在異性戀者中也越來越普及。美聯社

尼克·法羅（Nick Farrow）想要的和許多人沒兩樣：一個孩子和共同養育孩子的伴侶。45歲時，在一段長跑的戀情告吹後，他決定不再等待，接受柏拉圖式的開放安排；自女兒米莉（Milly）出生以來，這段關係已持續九年。

不論是與朋友、已知的捐精者還是在配對網站（mating sites）上建立的共同育兒關係，越來越多的人以柏拉圖式關係建立家庭，沒有離婚的痛苦，也沒有獨自一人的額外壓力和花費。

選擇以柏拉圖式關係共同養育子女，同時分開居住或同在一個屋簷下，這種作法在LGBTQ +群體中已存在多年；最近，在異性戀者中也越來越普及，疫情 期間更是急劇升溫。

尼克·法羅的柏拉圖式關係，自女兒米莉出生以來已持續九年。美聯社

法羅住在英國的濱海城市布萊頓（Brighton），和他的育兒夥伴相距約15英里；女兒是透過人工授精得來的，平日在兩人之間輪流居住。與有孩子的離婚夫妻不同的是，兩人在米莉生日時會聚在一起，聖誕節 或其他特殊場合有時也會同框。

向家人和朋友解釋他們的安排就比較費事，法羅說，時機成熟時，就會讓每個人都見上一面，並請他們提出各種難以啟齒、尷尬的問題。他說，自己所做的事確實有點奇怪，也可能會有風險，但讓周圍每個人都知道多少會有幫助。

法羅是在Modamily網站上認識他的育兒伴侶，Modamily是少數以建立家庭為目的的配對網站，不像一般的約會網站很容易遇上愛情騙子。

2011年以來，世界各地約有10萬人在Modamily註冊。創始人兼執行長法托維奇（Ivan Fatovic）說，至少有1000名嬰兒是透過該網站建立的夥伴關係出生的。

多數柏拉圖式關係的育兒伴侶都是分開居住，有些人上Modamily網站是為了尋找可以親自見面的捐精者，不論雙方是否有可能在嬰兒出生後分享他們的生活。

43歲的史密斯正在Modamily網站上努力尋找與某個陌生人發展柏拉圖式關係。美聯社

有些共同育兒的夥伴關係是出於經濟和照顧的需要而形成的，有些則是兩個朋友都想要孩子，但彼此卻不來電；還有些是像法羅這樣的人，在愛情上吃癟，卻想要和另一個人養育孩子。

43歲的史密斯（Tracy Smith）是奧克拉荷馬州 的移民 律師，她在2020年發現Modamily網站，正努力尋找與某個陌生人發展柏拉圖式關係。她說，她一直想成為一個母親、一直想要有自己的孩子，但她就是沒有戀愛運，已經在約會網站上虛擲13年。

史密斯曾與男性友人談過柏拉圖式的育兒方式，她說，還沒有發現有誰願意邁出這一步，這是一個很大的承諾；但她已經43歲了，要約會很困難，「這一切真的很磨人」。