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百歲二戰老兵抖音擁60萬粉絲 出席諾曼第登陸紀念：我是傳奇

記者胡玉立／綜合報導
高齡百歲的二戰老兵傑克·拉森參加過諾曼地登陸，現在不但依然身體硬朗，而且還是抖音網紅，他的「傑克爸爸」帳號粉絲數超過60萬人。(路透)
高齡百歲的二戰老兵傑克·拉森參加過諾曼地登陸，現在不但依然身體硬朗，而且還是抖音網紅，他的「傑克爸爸」帳號粉絲數超過60萬人。(路透)

高齡100歲的二戰老兵傑克·拉森(Jake Larson)是抖音網紅，追蹤這位「傑克爸爸」(Papa Jack)的粉絲超過60萬人。6日，這位百歲人瑞參加了在法國諾曼第美國公墓(Normandy American Cemetery)舉行的「諾曼第登陸」(D-Day)79周年紀念儀式，並熱情告訴美聯社：「我只是個鄉下男孩，參與了諾曼底登陸，現在我是抖音明星，到處都能看到『傑克爸爸』。我是傳奇！」

坐在輪椅上的拉森還說：「我100歲了，一點病痛都沒有。這是沒辦法假裝的。」

拉森是在協助美國退伍軍人參觀昔日戰場的非營利組織「最佳防禦基金會」(Best Defense Foundation)安排下，與40多名美國退伍軍人一起來到諾曼第參加多場紀念活動。一路上，遇到粉絲要求合影時，哈森喜歡給每個人大大的擁抱。

1944年6月6日的諾曼第登陸，終於將法國和西歐從德國納粹控制下解放出來。那天，拉森登陸奧馬哈海灘(Omaha Beach)，頂著機關槍的掃射全力奔跑，毫髮無傷地抵達懸崖下。

79年後，拉森5日先去了紀念諾曼底登陸行動的關鍵地點「飛馬座紀念館」(Pegasus Memorial)。他在那裡遇到99歲的英國老兵比爾·格拉登(Bill Gladden)，兩人雙手緊緊交握，熱淚盈眶。

他與其他美國退伍軍人還一起參加了在聖梅爾埃格利斯鎮(Sainte-Mere-Eglise)舉行的遊行

拉森生於明尼蘇達州奧瓦通納(Owatonna)。他在1938年15歲時謊報年齡，加入國民兵。1942年1月被派往海外駐守北愛爾蘭，後來他升為中士，並為入侵諾曼第收集計畫書。1944年聖誕節前夕慘烈的突出部之役中(Battle of the Bulge)，他繼續擔任同一職務，盡忠職守。

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