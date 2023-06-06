暢銷書「沒有媽媽的超市」 探討亞美混血兒認同及喪母痛

登上紐約時報 暢銷書排行榜的回憶錄「沒有媽媽的超市」（Crying in H Mart）作者蜜雪兒·桑娜（Michelle Zauner），在北美最大韓國連鎖超市韓亞龍（H Mart）接受媒體採訪，回顧了她美亞混血兒的身份以及掙扎於母逝後的傷痛。

桑娜告訴「早安美國」主持人皮爾格林（Eva Pilgrim）說，從小家裡餐桌上總是擺放兩種不同的料理，爸爸吃美國菜，媽媽吃韓國菜，而她則兩者都吃。

出生於首爾的桑娜，從小在俄勒岡州尤金市長大，後來成為獨立樂團「日本早餐」（Japanese Breakfast）的主唱。圖截自[email protected]

桑娜的母親來自韓國，出生於首爾的她，從小在俄勒岡州尤金市（Eugene）長大，後來成為獨立樂團「日本早餐」（Japanese Breakfast）的主唱。

在書中，桑娜透過書寫各種令人食指大動的韓國美食，傳達親人間真摯的情感，以及藉由學做傳統韓式料理，來審視自己做為混血女性的身份。此外，桑娜也談到與母親糾結的親子 關係，她的母親因罹患癌症 於2014年過世。

桑娜透過書寫各種令人食指大動的韓國美食，傳達親人間真摯的情感。圖截自[email protected]

桑娜說，對她來說，最困難的是，母親在她25歲時就走了；母女兩人在經歷她多年的青春叛逆期種種對抗後，才剛開始回到彼此的身邊。桑娜說，她與母親好不容易重新有了較親密的互動，沒想到母親卻生病、離開了她。

除了描述難解的親子關係，桑娜的回憶錄也涉及自我認同，和美國社會中的亞裔 處境，引起許多讀者共鳴。用「H Mart」作為書名，她說，因為這裡是她與母親有著許多共同回憶的地方。

以「H Mart」作為書名，因為桑娜與母親在這裡有著許多共同的回憶。圖截自[email protected]

桑娜說，她會在節日前後去H Mart，因為那裡是她感覺最接近母親的地方，自己潛意識想看到和聽到那些穿著、說話像母親的女人，吃著她們一起吃過的東西。她說，她發現自己越來越常去這家連鎖超市，試圖解鎖一些關於母親的不同記憶。

「沒有媽媽的超市」高踞紐時暢銷書榜55周，2021年6月宣布將改編為電影 。桑娜說，她很高興自己的故事能夠引起這麼多的迴響，她從來沒想過作為有一半韓國血統的美國女子，生活有特別值得書寫的地方。不過，她表示，如果不同背景的人讀了這本書，能以不同的方式在她身上看到自己，這也是一件美好的事。

影片來源YouTube / Penguin Random House