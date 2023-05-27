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母「無聊」邀合開冰淇淋店 亞裔母女業績破百萬要開第3家店

編譯周靜芝 / 綜合報導
朴安妮與母親經營的「莎拉手工冰淇淋」一開張就大獲成功。(取自CNBC網站/Courtest of Annie Park)
朴安妮與母親經營的「莎拉手工冰淇淋」一開張就大獲成功。(取自CNBC網站/Courtest of Annie Park)

2019年，朴安妮(Annie Park，音譯)正在東南亞旅行，一通電話改變了她對未來的所有規畫。經營雜貨店退休的母親莎拉(Sarah)說，她生活太無聊，決定在馬里蘭州貝塞斯達(Bethesda)開家冰淇淋店；但她需要安妮幫忙幾個月。

同一年3月，「莎拉手工冰淇淋」(Sarah's Handmade Ice Cream)一開張就門庭若市，直到晚上9時關店，顧客排隊的長龍都沒斷過；一年之內，「莎拉手工冰淇淋」在華盛頓特區開了第二家店，目前計畫於今年12月在波多馬克(Potomac)開設第三家店。

朴安妮畢業於哈佛大學，擁有教育政策和管理碩士學位。她接受CNBC電視台採訪時表示，起初她對「開冰淇淋店一點興趣都沒有」；但在移民單親家庭長大的她，母親開口要求幫忙，答案連問都不必問。

安妮的母親將製作冰淇淋當作一種嗜好，經常嘗試新口味組合，例如杏桃和開心果或新鮮櫻桃加玫瑰水。與一般使用食用色素和調味糖漿的冰淇淋不同，莎拉只用天然原料，像是真正的草莓而不是草莓香精。

冰淇淋店成功後，朴安妮沒有只幫忙幾個月，反而成為全職的合夥人，現在他們有35名員工，年獲利186萬。2022年，安妮的薪資11萬8625元，加上第二家店的分紅11萬1677元，年收入超過23萬元。

朴安妮出生於韓國首爾，2000年隨母親移民美國，當時她九歲；搬到馬里蘭州也讓莎拉有更好的工作機會。

莎拉在學習新語言的同時兼了兩到三份工作，錢只能花在生活必需品上。她說，她給女兒上的第一課是，物質或財富並不能帶來幸福；你需要賺錢到達某種程度，但一旦追逐金錢，它就永遠不會結束。

儘管「莎拉手工冰淇淋」成功開幕，但還是花了六個多月的時間讓營運步上軌道；位於貝塞斯達的創始店現在每年帶來近110萬元的收入，而位於北貝塞斯達的新店年收入接近76.7萬元。

雖然莎拉將她的女兒視為「生活伴侶」，但在生意的早期兩人並非沒有衝突；她們過去從未共同工作過，必須學會如何解決意見分歧。莎拉說，現在她們意識到誰適合做什麼，彼此的角色有些轉變；安妮處理日常業務，如員工配置，而莎拉則專注於開發新口味和品質控制。

這對母女還採取了一些行動，讓她們的店贏得口碑。首先，她們從未有行銷預算；相反，朴安妮和母親會贈送冰淇淋給當地非營利組織和社區組織，此舉讓貝塞斯達的居民成了她們的忠實顧客。

朴安妮畢業於哈佛大學，母親的一通電話改變了她對未來的所有規畫。(取自CNBC網站...
朴安妮畢業於哈佛大學，母親的一通電話改變了她對未來的所有規畫。(取自CNBC網站/Courtest of Annie Park)

移民 馬里蘭州 東南亞

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