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男性形象大扭轉 「女兒的爹」化妝打扮修指甲

編譯周靜芝 / 綜合報導
經常在電影中扮演英雄的巨石強森，在IG分享為女兒梳髮打扮的照片。（取自Instagram@The Rock）
經常在電影中扮演英雄的巨石強森，在IG分享為女兒梳髮打扮的照片。（取自[email protected] Rock）

電影中的超級英雄、運動場上的明星球員和男歌手正大量在社群媒體貼出他們為孩子化妝、參加公主變裝派對的照片，呈現出一種摒棄男性刻板印象的育兒新潮流。社群媒體上，有數以百萬計的貼文加上#girldad的標籤，商家也紛紛推出商品趕搭這波新商機。

一名網友在好萊塢巨星巨石強森IG的一張照片下留言「這才是盡責的好爸爸！」，照片中他被女兒在身體塗上紅色塗料。演員李杜斯（Norman Reedus）最近發布一張自拍，臉上塗滿粉紅和藍色化妝品，標題為「有沒有美容院想雇用我的女兒？」。基特(Derek Jeter)從大聯盟退休後，他說現在終於可以和三個女兒一起坐著修指甲了。

銀幕硬漢巨石強森任女兒拿畫筆在他的臉塗上油彩。（取自Instagram@The ...
銀幕硬漢巨石強森任女兒拿畫筆在他的臉塗上油彩。（取自[email protected] Rock）

「魔力紅」（Maroon 5）主唱亞當·李維（Adam Levine）和兩個女兒穿上相配的衣服；而模特兒出身的帥氣演員查寧·塔圖（Channing Tatum）經常為女兒貼出自己打扮得像充滿仙氣的公主照。

塔圖更進一步發揮「女兒的爹」（girl dad）的角色，寫了一系列名為 「The One and Only Sparkella 」的童書，描述一個喜歡打扮的女孩和鼓勵她的爸爸。

模特兒出身的帥氣演員查寧·塔圖經常為女兒打扮得像充滿仙氣的公主。（取自Insta...
模特兒出身的帥氣演員查寧·塔圖經常為女兒打扮得像充滿仙氣的公主。（取自[email protected] Tatum）

對一些氣質陽剛的男性來說，認同「女兒的爹」成為一種標誌，證明他們也敏感、進步、有足夠自信塗上粉紅色指甲油。不同於在#MeToo運動中發表支持女性的防衛性文字，「女兒的爹」給人輕鬆和歡樂感。

威廉斯（Sean Williams）是「爸爸幫」（The Dad Gang）的創辦人，該組織透過活動和社群媒體在非裔父親間建立連結。威廉斯說，他第一次聽到「girl dad」這個名詞是2020年一位記者談起柯比·布萊恩；該記者說，這位已故的NBA巨星曾告訴她，不擔心沒有兒子繼承家產，因為他以身為「女兒的爹」為豪。

40歲的威廉斯有兩個女兒，他被這句話所感動，鼓勵其他父親用#girldad標籤分享自己和女兒的照片。他說，這給有女兒的爸爸們一個表達機會，對只有女兒這個事實，感到自豪、無所謂。

30歲的史密斯在抖音擁有240萬名粉絲，幾乎每天都會用#girldad的標籤分享...
30歲的史密斯在抖音擁有240萬名粉絲，幾乎每天都會用#girldad的標籤分享為女兒們梳髮打扮的貼文。(取自 [email protected] Smith)

「Girl dad 」這個標籤在Instagram和抖音（TikTok）上很流行，30歲的史密斯(Mason Smith)發布不少自己和小女兒的影片，在抖音擁有240萬名粉絲，他幾乎每天都會用#girldad的標籤分享為女兒們梳髮打扮的貼文。他說，長期以來，作為一個「女孩的爹」似乎不是太有男子氣概的事，現在卻變得稀鬆平常了。

即使未活躍於社群媒體的「女孩的爹」，也有新的方式來自我宣揚。在購物平台Etsy上搜尋「girl dad」，可以找到超過22萬件商品，包括印有該字樣的T恤、帽子和杯子；愛國的爸爸也可以購買一件印有國旗的迷彩「girl dad」T恤。這些商品似乎在為主人發聲，「我是個大男人，我以有個女兒為豪」。

社群媒體 威廉 抖音 退休 電影

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