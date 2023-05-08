男性形象大扭轉 「女兒的爹」化妝打扮修指甲

經常在電影中扮演英雄的巨石強森，在IG分享為女兒梳髮打扮的照片。（取自 [email protected] Rock）

電影 中的超級英雄、運動場上的明星球員和男歌手正大量在社群媒體 貼出他們為孩子化妝、參加公主變裝派對的照片，呈現出一種摒棄男性刻板印象的育兒新潮流。社群媒體上，有數以百萬計的貼文加上#girldad的標籤，商家也紛紛推出商品趕搭這波新商機。

一名網友在好萊塢巨星巨石強森IG的一張照片下留言「這才是盡責的好爸爸！」，照片中他被女兒在身體塗上紅色塗料。演員李杜斯（Norman Reedus）最近發布一張自拍，臉上塗滿粉紅和藍色化妝品，標題為「有沒有美容院想雇用我的女兒？」。基特(Derek Jeter)從大聯盟退休 後，他說現在終於可以和三個女兒一起坐著修指甲了。

銀幕硬漢巨石強森任女兒拿畫筆在他的臉塗上油彩。（取自[email protected] Rock）

「魔力紅」（Maroon 5）主唱亞當·李維（Adam Levine）和兩個女兒穿上相配的衣服；而模特兒出身的帥氣演員查寧·塔圖（Channing Tatum）經常為女兒貼出自己打扮得像充滿仙氣的公主照。

塔圖更進一步發揮「女兒的爹」（girl dad）的角色，寫了一系列名為 「The One and Only Sparkella 」的童書，描述一個喜歡打扮的女孩和鼓勵她的爸爸。

模特兒出身的帥氣演員查寧·塔圖經常為女兒打扮得像充滿仙氣的公主。（取自[email protected] Tatum）

對一些氣質陽剛的男性來說，認同「女兒的爹」成為一種標誌，證明他們也敏感、進步、有足夠自信塗上粉紅色指甲油。不同於在#MeToo運動中發表支持女性的防衛性文字，「女兒的爹」給人輕鬆和歡樂感。

威廉 斯（Sean Williams）是「爸爸幫」（The Dad Gang）的創辦人，該組織透過活動和社群媒體在非裔父親間建立連結。威廉斯說，他第一次聽到「girl dad」這個名詞是2020年一位記者談起柯比·布萊恩；該記者說，這位已故的NBA巨星曾告訴她，不擔心沒有兒子繼承家產，因為他以身為「女兒的爹」為豪。

40歲的威廉斯有兩個女兒，他被這句話所感動，鼓勵其他父親用#girldad標籤分享自己和女兒的照片。他說，這給有女兒的爸爸們一個表達機會，對只有女兒這個事實，感到自豪、無所謂。

30歲的史密斯在抖音擁有240萬名粉絲，幾乎每天都會用#girldad的標籤分享為女兒們梳髮打扮的貼文。(取自 [email protected] Smith)

「Girl dad 」這個標籤在Instagram和抖音 （TikTok）上很流行，30歲的史密斯(Mason Smith)發布不少自己和小女兒的影片，在抖音擁有240萬名粉絲，他幾乎每天都會用#girldad的標籤分享為女兒們梳髮打扮的貼文。他說，長期以來，作為一個「女孩的爹」似乎不是太有男子氣概的事，現在卻變得稀鬆平常了。

即使未活躍於社群媒體的「女孩的爹」，也有新的方式來自我宣揚。在購物平台Etsy上搜尋「girl dad」，可以找到超過22萬件商品，包括印有該字樣的T恤、帽子和杯子；愛國的爸爸也可以購買一件印有國旗的迷彩「girl dad」T恤。這些商品似乎在為主人發聲，「我是個大男人，我以有個女兒為豪」。