男性形象大扭轉 「女兒的爹」化妝打扮修指甲

經常在電影中扮演英雄的巨石強森,在IG分享為女兒梳髮打扮的照片。(取自 [email protected] Rock)

電影 中的超級英雄、運動場上的明星球員和男歌手正大量在社群媒體 貼出他們為孩子化妝、參加公主變裝派對的照片,呈現出一種摒棄男性刻板印象的育兒新潮流。社群媒體上,有數以百萬計的貼文加上#girldad的標籤,商家也紛紛推出商品趕搭這波新商機。

一名網友在好萊塢巨星巨石強森IG的一張照片下留言「這才是盡責的好爸爸!」,照片中他被女兒在身體塗上紅色塗料。演員李杜斯(Norman Reedus)最近發布一張自拍,臉上塗滿粉紅和藍色化妝品,標題為「有沒有美容院想雇用我的女兒?」。基特(Derek Jeter)從大聯盟退休 後,他說現在終於可以和三個女兒一起坐著修指甲了。

銀幕硬漢巨石強森任女兒拿畫筆在他的臉塗上油彩。(取自[email protected] Rock)

「魔力紅」(Maroon 5)主唱亞當·李維(Adam Levine)和兩個女兒穿上相配的衣服;而模特兒出身的帥氣演員查寧·塔圖(Channing Tatum)經常為女兒貼出自己打扮得像充滿仙氣的公主照。

塔圖更進一步發揮「女兒的爹」(girl dad)的角色,寫了一系列名為 「The One and Only Sparkella 」的童書,描述一個喜歡打扮的女孩和鼓勵她的爸爸。

模特兒出身的帥氣演員查寧·塔圖經常為女兒打扮得像充滿仙氣的公主。(取自[email protected] Tatum)

對一些氣質陽剛的男性來說,認同「女兒的爹」成為一種標誌,證明他們也敏感、進步、有足夠自信塗上粉紅色指甲油。不同於在#MeToo運動中發表支持女性的防衛性文字,「女兒的爹」給人輕鬆和歡樂感。

威廉 斯(Sean Williams)是「爸爸幫」(The Dad Gang)的創辦人,該組織透過活動和社群媒體在非裔父親間建立連結。威廉斯說,他第一次聽到「girl dad」這個名詞是2020年一位記者談起柯比·布萊恩;該記者說,這位已故的NBA巨星曾告訴她,不擔心沒有兒子繼承家產,因為他以身為「女兒的爹」為豪。

40歲的威廉斯有兩個女兒,他被這句話所感動,鼓勵其他父親用#girldad標籤分享自己和女兒的照片。他說,這給有女兒的爸爸們一個表達機會,對只有女兒這個事實,感到自豪、無所謂。

30歲的史密斯在抖音擁有240萬名粉絲,幾乎每天都會用#girldad的標籤分享為女兒們梳髮打扮的貼文。(取自 [email protected] Smith)

「Girl dad 」這個標籤在Instagram和抖音 (TikTok)上很流行,30歲的史密斯(Mason Smith)發布不少自己和小女兒的影片,在抖音擁有240萬名粉絲,他幾乎每天都會用#girldad的標籤分享為女兒們梳髮打扮的貼文。他說,長期以來,作為一個「女孩的爹」似乎不是太有男子氣概的事,現在卻變得稀鬆平常了。

即使未活躍於社群媒體的「女孩的爹」,也有新的方式來自我宣揚。在購物平台Etsy上搜尋「girl dad」,可以找到超過22萬件商品,包括印有該字樣的T恤、帽子和杯子;愛國的爸爸也可以購買一件印有國旗的迷彩「girl dad」T恤。這些商品似乎在為主人發聲,「我是個大男人,我以有個女兒為豪」。