車禍重傷昏迷10天 她咬牙復健 跑完波士頓馬拉松

在一次滑板車事故後10天，瑞秋·福斯特（Rachel Foster）處於昏迷狀態，幾乎沒有生命跡象，這次意外讓她全身骨頭粉碎、顱骨骨折。當醫生準備放棄治療時，她醒了過來，並決定要跑馬拉松 。

福斯特在去年11月甦醒時，已是個奇蹟，但仍不得不開始艱鉅的腦損傷復健工作。她在病床上重新學習如何坐直、找到平衡感，最終使用助行器蹣跚前進。

當身體漸漸康復時，福斯特腦中不斷思索著未來。她給自己設定更進一步的目標：要在幾個月內跑完波士頓 馬拉松。她說，一開始不想說出口，覺得有點尷尬，不時自問「你在做什麼？不要告訴護士和醫生要去跑馬拉松。你瘋了嗎？」

其實，她不需要擔心。4月17日福斯特衝過了終點線，此時距離她出院只有三周時間，距離她從昏迷中醒來也只有五個月。她的康復速度有如故事般神奇，讓醫生與家人都由衷佩服。

福斯特說，在馬拉松比賽最後衝刺階段，腦袋裡只有一個念頭，那是種救贖（redemption）的感覺，覺得在事故後生命中所有被剝奪的東西，終於都回來了。

福斯特在進行復健時，決定將目標設定為再跑一次波士頓馬拉松。圖擷自[email protected] News

35歲、在奧克拉荷馬市當廚師的福斯特是名經驗豐富的馬拉松選手，曾在2018年完成波士頓馬拉松，2022年在當地一場賽事的佳績，讓她取得參加波士頓馬拉松的資格，期待重返此一知名賽事，讓她充滿興奮。

這些計畫在11月她與丈夫約翰吃完晚飯後發生的意外給打亂了。在騎電動滑板車時，福斯特突然向前傾倒，撞到人行道。約翰回憶說，她的頭部和鼻子都是血；醫生告訴他，福斯特受到創傷性腦損傷，頭骨多處骨折，鎖骨、胸骨和骨盆也斷裂，「傷勢接近致命」。

奧克拉荷馬大學醫學 中心急診室醫生尼爾遜（Nate Nelson）說，昏迷的福斯特透過呼吸機維持生命，檢查大腦活動時，她有10天都沒有反應。11月19日，在醫生準備移除她的生命維持系統的前一天，福斯特的手動了，然後大口大口地呼吸起來。約翰簡直無法相信，他說，護士都叫她「奇蹟女孩」（miracle girl）。

福斯特之後又做了幾次手術 ，接著進行腦部損傷的復健項目。那時福斯特將目光投向了波士頓馬拉松，理療師問她「你的目標是什麼？」她立即說，再跑一次馬拉松。

復健醫師法迪亞（Payal Fadia）認為她來不及準備，當時福斯特仍在使用助行器，努力找回平衡感，久臥在床也讓她流失了肌肉力，但法迪亞被她的決心打動。

福斯特回憶說，她坐在那裡，把一隻腳放在另一隻腳前，試著在跑步機上快速行走；但在她心中，自己正像一頭獵豹般在奔跑。

福斯特在三月底離開復健中心，此時距波士頓馬拉松賽不到一個月。法迪亞和醫療團隊同意福斯特在她的長期跑步夥伴阿騰道夫（Tim Altendorf）的陪同下參加比賽；即使在賽前的熱身跑步中拉傷了腹股溝，也沒有讓她打消念頭。

福斯特（圖中穿粉紅外套者）跑完26英里波士頓馬拉松，圖為路旁觀眾為她加油打氣。圖擷自[email protected] News

比賽當天早上，福斯特和阿騰道夫在麻州 霍普金頓（Hopkinton）的起跑線上一起祈禱，然後踏上了前往波士頓的26英里道路。

她說，這次馬拉松是生涯中最艱難的一次，雙腿像在燃燒，腹股溝的傷勢使她在大部分時間都處於痛苦之中。阿騰道夫說，她有時跑得很慢，但他知道如何為她打氣。

約翰在路邊歡呼，他舉著牌子，上面寫著他對福斯特的暱稱「我的小鱒魚」。當福斯特和阿騰道夫通過終點線時，兩人握住雙手拋向空中，慶祝勝利。對福斯特來說，感覺有點超現實，這個「不可能」的目標，驅使她挺過數個月的治療。

福斯特仍然沒有完全康復，她說，回到奧克拉荷馬，將繼續進行物理治療。她也將持續跑步，她說，接下來會有更多的馬拉松賽事，「我還沒有完成」。