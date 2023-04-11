年過80…她倆壯遊世界80天 明年打算繼續上路

哈茲麗普與漢比兩人在80歲以後，踏上了環遊世界80天的壯遊行程。取自臉書

當哈茲麗普向老友漢比提議，兩人在80歲生日時來個「旋風式旅行」時，漢比欣然同意。81歲的漢比回憶道，哈茲麗普對她說，「我們何不在80歲生日時來環遊世界80天」。

儘管新冠疫情讓兩人的計畫推遲至80歲以後，但最終她們還是踏上了此一壯遊旅程。2023年1月11日，這對81歲的老友開始了她們的旅行，從德州 達拉斯的家中出發，第一站： 南極洲。

從那時起，在短短80天內，兩人實現了環遊世界的夢想，其中包括在北極的拉普蘭欣賞極光、在非洲沙漠獵遊，以及一睹壯觀的羅馬古建築。

兩人實現了環遊世界的夢想，其中包括在北極的拉普蘭欣賞極光。取自臉書

漢比和哈茲麗普是23年前在贊比亞執行醫療任務時認識的，兩人成為旅遊拍檔後，都認同精簡和控制預算才是旅行的真正意義，她們平均每晚的住宿費用為29美元/每人。

漢比說，她們不想待在舒適圈，走出家門是想要來一場冒險，因此決定不把錢花在豪華旅館 上。她說，旅行不一定得住大型連鎖旅館，最好的永遠是在地人經營的；它也可能是某個人的家，空間不大但卻最值得、也最有趣。

這兩位老奶奶還在芬蘭乘坐了哈士奇拉的雪橇，在埃及搭熱氣球翱翔高空，在澳洲 花時間尋找小袋鼠。她們在六天裡走遍峇里島街道；有兩天時間，還強打起精神，忍受輪船穿過智利合恩角與南極洲之間的德雷克海峽（Drake passage）海峽時顛頗之苦。

德雷克海峽是海上船隻最危險的航程之一，漢比回憶說，有時會碰上20英尺高的滔天巨浪，兩人在惡浪拍打船身時還頑皮地哼著「搖啊搖，滾啊滾，滑啊滑…」。

兩個80歲老奶奶的環球之旅在臉書、Youtube、IG和抖音等社群媒體受到網友熱情關注。取自臉書

足跡踏遍五大洲的兩位80歲老奶奶環球之旅，在臉書、Youtube、IG和抖音 （TikTok）等社群媒體 受到網友熱情關注。兩人在旅途中發現在世界各地都有不少的粉絲，一位抖音的用戶在她們分享的影片下留言說，他來自盧安達，很希望邀請兩人到那裡一遊。另一位網友說，在看到新聞報導後，忍不住追蹤兩人的行程，「你們簡直酷斃了」。

哈茲麗普的家人也樂見兩人在社群媒體上大受歡迎。她表示，孫子們在80天的旅行中不斷傳簡訊給她，興奮地說「奶奶在那裡玩得很開心呢！」

正如漢比所言，這趟冒險之旅，與最好的朋友一起訂定計畫讓一切變得很不一樣。漢比說，她們朝夕相處了80天，經歷了一次偉大的冒險，這讓她們的友誼比以前更緊密。漢比說，兩人曾經擁有幸福的婚姻、最好的丈夫，現在都獨居，卻幸運地找到了最好的朋友和旅伴。

至於下一趟的旅行計畫，漢比和哈茲麗普已經把目光投向了不遠處的地平線。哈茲麗普說，她們正在計畫另一趟旅行，將在一周後公佈。這將是兩人2024年82歲時會發生的事，雖然計畫還不是很周全，但她們對要去的地方和要做的事情都已有一些想法，所以「請大家繼續關注我們的下一趟冒險，因為它將會發生！」