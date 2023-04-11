我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

年過80…她倆壯遊世界80天 明年打算繼續上路

編譯周靜芝 / 綜合報導
哈茲麗普與漢比兩人在80歲以後，踏上了環遊世界80天的壯遊行程。取自臉書
哈茲麗普與漢比兩人在80歲以後，踏上了環遊世界80天的壯遊行程。取自臉書

當哈茲麗普向老友漢比提議，兩人在80歲生日時來個「旋風式旅行」時，漢比欣然同意。81歲的漢比回憶道，哈茲麗普對她說，「我們何不在80歲生日時來環遊世界80天」。

儘管新冠疫情讓兩人的計畫推遲至80歲以後，但最終她們還是踏上了此一壯遊旅程。2023年1月11日，這對81歲的老友開始了她們的旅行，從德州達拉斯的家中出發，第一站： 南極洲。

從那時起，在短短80天內，兩人實現了環遊世界的夢想，其中包括在北極的拉普蘭欣賞極光、在非洲沙漠獵遊，以及一睹壯觀的羅馬古建築。

兩人實現了環遊世界的夢想，其中包括在北極的拉普蘭欣賞極光。取自臉書
兩人實現了環遊世界的夢想，其中包括在北極的拉普蘭欣賞極光。取自臉書

漢比和哈茲麗普是23年前在贊比亞執行醫療任務時認識的，兩人成為旅遊拍檔後，都認同精簡和控制預算才是旅行的真正意義，她們平均每晚的住宿費用為29美元/每人。

漢比說，她們不想待在舒適圈，走出家門是想要來一場冒險，因此決定不把錢花在豪華旅館上。她說，旅行不一定得住大型連鎖旅館，最好的永遠是在地人經營的；它也可能是某個人的家，空間不大但卻最值得、也最有趣。

這兩位老奶奶還在芬蘭乘坐了哈士奇拉的雪橇，在埃及搭熱氣球翱翔高空，在澳洲花時間尋找小袋鼠。她們在六天裡走遍峇里島街道；有兩天時間，還強打起精神，忍受輪船穿過智利合恩角與南極洲之間的德雷克海峽（Drake passage）海峽時顛頗之苦。

德雷克海峽是海上船隻最危險的航程之一，漢比回憶說，有時會碰上20英尺高的滔天巨浪，兩人在惡浪拍打船身時還頑皮地哼著「搖啊搖，滾啊滾，滑啊滑…」。

兩個80歲老奶奶的環球之旅在臉書、Youtube、IG和抖音等社群媒體受到網友熱...
兩個80歲老奶奶的環球之旅在臉書、Youtube、IG和抖音等社群媒體受到網友熱情關注。取自臉書

足跡踏遍五大洲的兩位80歲老奶奶環球之旅，在臉書、Youtube、IG和抖音（TikTok）等社群媒體受到網友熱情關注。兩人在旅途中發現在世界各地都有不少的粉絲，一位抖音的用戶在她們分享的影片下留言說，他來自盧安達，很希望邀請兩人到那裡一遊。另一位網友說，在看到新聞報導後，忍不住追蹤兩人的行程，「你們簡直酷斃了」。

哈茲麗普的家人也樂見兩人在社群媒體上大受歡迎。她表示，孫子們在80天的旅行中不斷傳簡訊給她，興奮地說「奶奶在那裡玩得很開心呢！」

正如漢比所言，這趟冒險之旅，與最好的朋友一起訂定計畫讓一切變得很不一樣。漢比說，她們朝夕相處了80天，經歷了一次偉大的冒險，這讓她們的友誼比以前更緊密。漢比說，兩人曾經擁有幸福的婚姻、最好的丈夫，現在都獨居，卻幸運地找到了最好的朋友和旅伴。

至於下一趟的旅行計畫，漢比和哈茲麗普已經把目光投向了不遠處的地平線。哈茲麗普說，她們正在計畫另一趟旅行，將在一周後公佈。這將是兩人2024年82歲時會發生的事，雖然計畫還不是很周全，但她們對要去的地方和要做的事情都已有一些想法，所以「請大家繼續關注我們的下一趟冒險，因為它將會發生！」

Save up to $500 when you book your flight +hotel!

Clean, Comfy Rooms from $49.99 at Select Locations

社群媒體 旅館 抖音 澳洲 德州

上一則

有19個口袋之外 這款筆電包憑什麼成為空姐最愛

下一則

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

熱門新聞

美國公民可同時擁有美國護照和另一國家的護照，，因為聯邦法律並未限制公民在擁有其他國籍後、不能同時擁有兩本護照。Getty Images

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

2023-04-04 09:38
有些品牌及型號的汽車，本身可保有更高的折舊價值，轉售時可以取得高價。Getty Images

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

2023-04-07 10:27
50歲後，最需要的營養補充品有三種：鈣、維他命D和維他命B12。Getty Images

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

2023-04-06 11:09
水煮蛋是最簡單的烹飪技術之一，但掌握完美的煮蛋方法只做對了一半，順利剝開蛋殼才是耐心和挫折的考驗。Getty Images

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

2023-04-06 10:26
財務規劃專家說，在某些情況下，即使對那些有能力購屋的退休族，租屋比買房更划算。Getty Images

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

2023-04-07 11:05
麻州劍橋(Cambridge)獲選2023年全美十大宜居城市榜首。Getty Images

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

2023-04-04 10:31

超人氣

更多 >
63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神
現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
肯州銀行槍案5死8傷 兇手「不滿被解雇」 IG直播犯案過程

肯州銀行槍案5死8傷 兇手「不滿被解雇」 IG直播犯案過程