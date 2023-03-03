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穿越時空 探索紐約地鐵舊車站百年風華

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
老市政廳地鐵站是紐約市地鐵的第一個車站，在1904年開放後，立即成為整個地鐵系統的經典代表作。取自Shutterstock
老市政廳地鐵站是紐約市地鐵的第一個車站，在1904年開放後，立即成為整個地鐵系統的經典代表作。取自Shutterstock

作為一個世界級的都市，紐約市到處充滿歷史的痕跡，而其中有一大部分是隱藏在它的街道下，例如百年歷史的地鐵系統，便是紐約客生活重要的一部分。現在紐約交通博物館的會員，將有機會獨家探索這座地鐵系統的往日輝煌。

由交通博物館所規劃的地鐵探索之旅，目的地為老市政廳地鐵站，這裡是紐約市地鐵的第一個車站。它在1904年開放，立即成為整個地鐵系統的經典代表作(masterwork)。

參觀將從地面開始，探討發明家阿爾弗雷德-比奇(Alfred Beach)的氣動傳輸管(Pneumatic Tube)，然後深入地下，揭開紐約運輸系統所有的秘密和迷人歷史，前進至即使是最資深的通勤者也可能不知道的神祕空間。

老市政廳地鐵站的拱形天花板、黃銅吊燈，讓人有如置身一座老教堂內。取自Shutte...
老市政廳地鐵站的拱形天花板、黃銅吊燈，讓人有如置身一座老教堂內。取自Shutterstock

雖然目前地鐵已多年未在市政廳站停靠，但部分軌道仍供6號線在轉彎時使用。當置身這個舊車站、環顧四周時，絕對會被眼前美麗的建築結構所吸引，彷彿穿越至一座老教堂的內部。從拱形天花板，到黃銅吊燈，沒有一個車站能像這裡這般具有美感，而它就位於市府大樓的地下，當時曾是紐約市交通運輸的樞紐。

或許你會好奇，為何這麼美麗的地鐵車站現在卻棄之不用？交通博物館表示，隨著時間的流逝，地鐵列車越來越大，讓月台無法容納，而且列車與月台的間隙對上下車的乘客來說，也變得不安全。

這趟迷人的地鐵之旅，門票將於3月8日(星期三)開賣。正如紐約交通博物館網站上所描述，有興趣參觀的民眾必須先註冊成為會員，接著提供身份證明，並在購票後48小時內簽署一份遊客免責表。紐約交通博物館網址為www.nytransitmuseum.org

地鐵站 博物館 紐約市

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