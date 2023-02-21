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紐約中央公園地標 船屋餐廳今夏將重新開業

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
勒布船屋是中央公園地標之一，也是無數紐約客約會和舉辦婚禮的地方。Getty Images
勒布船屋是中央公園地標之一，也是無數紐約客約會和舉辦婚禮的地方。Getty Images

位於紐約中央公園大湖(The Lake)畔、去年秋天剛關閉的勒布船屋(Loeb Boathouse)餐廳又回來了。

勒布船屋是中央公園地標之一，也是無數紐約客約會和舉辦婚禮的地方，該餐廳預計重新開張的日期是今年6月。這裡是紐約市唯一的湖畔餐廳，在幾部好萊塢電影中留下永遠的身影，其中包括「當哈利遇到莎莉」和1962年的政治驚悚片「諜網迷魂」(The Manchurian Candidate)。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)也提到他與船屋的淵源。亞當斯說，在他的菜鳥歲月裡，身上沒有很多錢，但沒有什麼比能租到一條船更浪漫的了。他在16日的新聞發布會上說，「它一直是紐約市幾代人的地標」。

由於勞工和商品成本飆升，勒布船屋於2022年10月關閉，餐廳的163名員工全部被解雇。當時，紐約市的公園部門開始尋找新的運營商，副局長Iris Rodriguez-Rosa說，他們知道需要盡快完成這項工作，讓這個很棒的景點不會關閉太久。

公園部門找到了一家在地的公司Legends Hospitality來接管船屋的運營，該公司在洋基球場、觀景台One World Observator和全美其他場館有運營經驗，並承諾投入超過300萬美元對船屋進行整修。Legends的代表理查·波特斯 (Richard Porteus) 表示，他們計畫將船屋恢復原有自然、宏偉的樣貌。

有個改變是，Legends將提供租船的預售票服務，消費者將可使用簽帳卡和信用卡。波特斯說，除了船隻租賃計畫，還將全面更新整個餐廳的所有菜單。他說，自己一輩子都住在紐約，來過這裡很多次，迫不及待地想修復這個地標性的資產。

根據紐約市與Legends之間的合約，新的餐廳將提供早午餐、午餐和晚餐，以及更適合外帶的食物。早午餐包括主食（菠菜和乳酪煎蛋捲、法式奶油蛋捲吐司、法式鹹派、肉桂麵包等），午餐則包括三明治、漢堡、沙拉以及部分主菜。

晚餐菜單就更豐富了，有多種不同選擇，包括羊腰肉、鴨肉燉肉、菲力牛排、烤鮭魚、豬排、雞肉、紐約客牛排和智利海鱸；甜點有蜂蜜酪乳奶油布丁、巧克力餡餅和黑色天鵝絨蛋糕。

紐約市 亞當斯 波特

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