紐約這14條隱藏街道 寫著數百年來城市滄桑

格羅夫街(Grove Street)僅跨越五個街區，兩旁綠樹成蔭，林立著聯邦建築風格的房屋。取自Shutterstock

在摩天大樓林立、生活節奏快速的紐約市 ，除了人車洶湧的通衢大道之外，有不少隱藏的巷弄等待人們發現。這些小路有的位於歷史悠久的住宅區，有的是過去僅用於馬車通行，隨著道路整修而被遺棄。

雖然紐約市總是不斷有新事物取代舊事物，但幸運的是，仍有大量舊街區可供探索，值得花時間前往，有助了解這座城市的歷史。以下是紐約14條令人驚嘆的隱藏街道：

1. Washington Mews（格林威治村）

位於華盛頓廣場公園以北、第五大道和大學廣場之間的這條私人巷道 (雖有設門但通常是開著的)，來到這裡像是回到連排屋和馬廄的時代。這些馬廄（一排馬廄）在18和19 世紀為附近居民家中的馬提供服務，其中一些也是住宅。1950年左右，紐約大學租用了其中的大部分建築物，並將它們改造成教職員宿舍和辦公室。

華埠的多也斯(Doyers Street)街曾以「血腥角」(Bloody Angle)的稱號而聞名。取自Shutterstock

2. Doyers Street（華埠）

多也斯街 (Doyers Street)這條200英尺長的彎曲街道，位於披露街(Pell Street)和包厘街(Bowery)之間，曾以「血腥角」(Bloody Angle)的稱號而聞名，曾經是最危險的街道之一。 當然，這裡現在觸目所見是南華茶室、理髮店和其他商店，但在20世紀初，它是唐幫(Tong Gangs)殺戮無數的地方，從拿斧頭互砍到槍擊，這條街因暴力事件而惡名昭彰。它奇特的彎曲線條，實際上是因沿著一條古老溪流而建，這裡也是紐約市第一家中文劇院的所在地。如今它是一條行人徒步街，以美味的餐廳和酒吧吸引著紐約客。它，不再像以前那般隱晦神秘了。

同性戀街(Gay Streetg)名稱來自殖民時期居住在這裡的一個家庭，街道西側是聯邦建築風格的房屋。取自Shutterstock

3. Gay Street（格林威治村）

另一條彎曲的街道，同性戀街(Gay Streetg)名稱來自殖民時期居住在這裡的一個家庭，街道西側是聯邦建築風格的房屋。克里斯多弗街(Christopher Street)和Waverly Place 之間的這條路曾出現在幾部電影 和音樂影片中，包括 1943 年的「此夜永難忘」(A Night to Remember)、辛蒂·羅波(Cyndi Lauper) 的「女孩只想開心玩」(Girls Just Want to Have Fun)，以及雪瑞兒·可洛 (Sheryl Crow) 的「改變對你有好處」(A Change Would Do You Good)。

4.Grove Street（西村）

格羅夫街(Grove Street)僅跨越五個街區，兩旁綠樹成蔭，林立著聯邦建築風格的房屋，營造出一種近乎歐洲、舊時代的氛圍。這裡不僅有紐約市最古老的房屋之一（格羅夫街 17號），還有位於10號和12號之間的最神秘的住宅開發專案之一，被稱為「格羅夫法院」(Grove Court)。在一扇鑄鐵大門後面，只有6棟1853年為低收入戶所建造的連排屋，現在已成為炙手可熱的商品。

位於華盛頓高地的Sylvan Terrace曾經是曼哈頓最古老住宅Morris-Jumel Mansion的馬車道。取自Shutterstock

5. Sylvan Terrace（華盛頓高地）

這條街曾經是曼哈頓 最古老住宅Morris-Jumel Mansion的馬車道，根據旅遊美食網站Atlas Obscura報導，該棟建築在1800年代被出售，20世紀初這裡再被改建為藍領階級居住的20棟木屋。幸運的是，自1970年以來，Sylvan Terrace就被指定為城市地標，兩旁建築的外觀也盡可能保持一致，其中一棟房屋最近以150萬美元的價格掛牌出售。難怪作曲家林-曼努．米蘭達(Lin-Manuel Miranda)說，這裡是紐約市最能啟發他創作靈感的地點之一。

波曼德小路(Pomander Walk)兩旁屋宇林立，彷彿是迪士尼電影中的場景。取自Shutterstock

6. Pomander Walk（上西城）

波曼德小路(Pomander Walk)位於百老匯大道、西區大道之間的第94街與第95街的一個封閉社區內，入口上方的鐵牌和公雞，讓人一眼便能辨識。透過大門往裡看時，可能會不相信自己的眼睛，這條兩旁屋宇林立的小路，彷彿是迪士尼電影中的場景。

1920年愛爾蘭移民湯瑪斯·希利(Thomas Healy)買下了這處房產時，他的靈感來自一部名為Pomander Walk的浪漫喜劇。根據Scouting New York網站的說法，該劇的場景為倫敦Chiswick附近一個由五座傳統小屋組成的退休社區。希利擁有的房產在1982年被改成公寓，並成為歷史地標，其中一棟房屋最近以約250萬美元的價格賣出。

7. Verandah Place（科布爾山）

這條小街位於布魯克林科布爾山(Cobble Hill)的歷史街區，道路兩旁一邊是連排屋、一邊是公園，充滿1800年代中期的風格。顧名思義，這裡原本是馬車停放的地方，全長只有一個街區、20英尺寬，為步行者提供一個特別的通道。與許多隱藏的街道一樣，Verandah Place在20世紀初也成為犯罪活動的溫床（哪條街道不是？）。根據旅遊網站Untapped New York報導，當時警方稱這裡是整個轄區內最亂的地方，多年後它於1967年成為歷史地標並受到保護。

弗里曼巷(Freeman Alley)是是里文頓街上一條位於包厘街和克利斯蒂街間的死胡同。取自[email protected]

8. Freeman Alley（包厘街）

與其說弗里曼巷(Freeman Alley)是一條街道，不如說它是里文頓街(Rivington Street)上一條位於包厘街和克利斯蒂街(Chrystie Street)間的死胡同。知名美式餐廳Freemans就在那裡，但據說在20世紀初，這裡是庇護救濟站Bowery Mission的所在地。

隱身在Warren和Baltic街之間的Warren Place Mews，兩旁是連排屋建築和獨棟小屋，美得讓人忘記置身於紐約市。取自[email protected]

9. Warren Place Mews（科布爾山）

隱身在Warren和Baltic街之間的這條小巷，兩旁是連排屋建築和獨棟小屋，美得讓人忘記置身於紐約市。它不像其他地點多由馬廄改建，而是1879年由慈善家懷特(Alfred Tredway White)蓋給勞工階級的房產開發案；目前這裡仍有34棟房屋，售價高達數百萬美元。

走在位於布魯克林高地的Hunts Lane，感覺時間彷彿停格。取自[email protected]

10. Hunts Lane（布魯克林高地）

根據地產網站Brownstoner稱，這條死巷位於雷姆森(Remsen)附近的亨利街(Henry Street)旁，走在這裡感覺時間彷彿停格。這些在20世紀之初的馬廄，現在和其他許多隱秘街道相同，身價都是數百萬美元起跳。

石頭街(Stone Street)位於Whitehall Street西邊和漢諾威廣場(Hanover Square)之間，是紐約市最古老的街道之一。取自[email protected]

11. Stone Street (上西城)

石頭街(Stone Street)位於Whitehall Street西邊和漢諾威廣場(Hanover Square)之間，是紐約市最古老的街道之一。自荷蘭移民來到這裡，便就一直存在，1658年成為上西城新阿姆斯特丹區(New Amsterdam)的第一條鵝卵石街道。後來英國人遷入，將它命名為杜克街Duke Street，1794年街道重新鋪設，改為石頭街。據「紐約時報」報導，這條400多年的老路，目前被保存在布羅德街(Broad Street) 85號這棟大樓裡，化身大廳中彎曲的過道。這雖不是秘密，但肯定比紐約市的大多數街道都鮮為人知。

曼哈頓下城開發公司董事韋斯博德(Carl Weisbrod)說，在1970和90年代間，這是一個後巷，是低級毒品銷售的地方；90年代起，它變成一條公用街道，大眾可以在街上包括Stone Street Tavern在內的餐廳用餐。韋斯博德說，它不僅在曼哈頓下城成為先行者，探討開放空間、餐廳和娛樂場所以及公共街道的新用途，而且成為開放街道和開放餐廳的典範，「這是一項重大成就」。

科特蘭巷(Cortlandt Alley)雖然少為人知，卻是紐約市最常被電影取景的街道。取自[email protected]

12. 科特蘭巷 (華埠)

你或許經常經過，並且很想知道它背後的歷史故事，科特蘭巷(Cortlandt Alley)雖然少為人知，卻是紐約市最常被電影取景的街道。這條狹窄、黑暗的小巷坐落在華埠，到處都是塗鴉、生鏽的防火梯，以及一扇扇令人毛骨悚然、不想進入的門，它是電影「萬惡高譚市」(Gotham)、「鱷魚先生」(Crocodile Dundee)和影集「紐約重案組」(NYPD Blue)中那些暴力場面的背景。不過，這裡實際上並不可怕，紐約市最小的博物館Mmuseumm和豪華公寓都位於此。你可能猜到了，這條街是以地主荷蘭移民家族Van Cortlandts的後裔來命名的。

Patchin' Place位於格林威治村，坐落著10座磚造連排屋，當年居住著許多文人、作家，還有紐約市現存的19世紀煤氣路燈其中的一盞。取自[email protected]_part_of_newyork

13. Patchin' Place(格林威治村)

這條位於格林威治村的死胡同，靠近第10街和格林威治大道，坐落著10座磚造連排屋，還有紐約市現存的19世紀煤氣路燈其中的一盞。這些三層樓的磚造房屋建於1848年，當時是作為寄宿住房。直到1920年，這些房子都歸Patchin家族所有。這條小巷在文學圈小有名氣，因為曾是幾位知名作家的居所，包括西奧多．德萊賽(Theodore Dreiser)、詩人E. E.卡明斯(E. E. Cummings)、哲學家約翰．庫伯．波厄斯(John Cowper Powys)和作家朱娜．巴恩斯(Djuna Barnes)。據「泰晤士報」報導，現在這裡顯然已成為許多治療師的辦公室和近兩打居民的住家。

6 1/2大道只對行人開放，漫步於此可以找到不少很酷的雕塑。取自[email protected]

14. 6 1/2大道（中城）

這條分段的道路是紐約市唯一僅見，位於第六、第七大道間的51街至57街，這條由私人擁有、但對公眾開放的空間 (Privately Owned Public Spaces, POPS) 的街道，可通往周邊的大樓和中庭，多年來被曼哈頓的上班族作為往來穿梭於水泥叢林裡的捷徑。直到2012年，紐約市才給了它一個官方的地圖位置。這裡汽車無法通過，只對行人開放，漫步於此可以找到不少紐約市地標景點，例如法國餐廳La Grande Boucherie和一些很酷的雕塑。