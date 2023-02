紐約這14條隱藏街道 寫著數百年來城市滄桑

格羅夫街(Grove Street)僅跨越五個街區,兩旁綠樹成蔭,林立著聯邦建築風格的房屋。取自Shutterstock

在摩天大樓林立、生活節奏快速的紐約市 ,除了人車洶湧的通衢大道之外,有不少隱藏的巷弄等待人們發現。這些小路有的位於歷史悠久的住宅區,有的是過去僅用於馬車通行,隨著道路整修而被遺棄。

雖然紐約市總是不斷有新事物取代舊事物,但幸運的是,仍有大量舊街區可供探索,值得花時間前往,有助了解這座城市的歷史。以下是紐約14條令人驚嘆的隱藏街道:

1. Washington Mews(格林威治村)

位於華盛頓廣場公園以北、第五大道和大學廣場之間的這條私人巷道 (雖有設門但通常是開著的),來到這裡像是回到連排屋和馬廄的時代。這些馬廄(一排馬廄)在18和19 世紀為附近居民家中的馬提供服務,其中一些也是住宅。1950年左右,紐約大學租用了其中的大部分建築物,並將它們改造成教職員宿舍和辦公室。

華埠的多也斯(Doyers Street)街曾以「血腥角」(Bloody Angle)的稱號而聞名。取自Shutterstock

2. Doyers Street(華埠)

多也斯街 (Doyers Street)這條200英尺長的彎曲街道,位於披露街(Pell Street)和包厘街(Bowery)之間,曾以「血腥角」(Bloody Angle)的稱號而聞名,曾經是最危險的街道之一。 當然,這裡現在觸目所見是南華茶室、理髮店和其他商店,但在20世紀初,它是唐幫(Tong Gangs)殺戮無數的地方,從拿斧頭互砍到槍擊,這條街因暴力事件而惡名昭彰。它奇特的彎曲線條,實際上是因沿著一條古老溪流而建,這裡也是紐約市第一家中文劇院的所在地。如今它是一條行人徒步街,以美味的餐廳和酒吧吸引著紐約客。它,不再像以前那般隱晦神秘了。

同性戀街(Gay Streetg)名稱來自殖民時期居住在這裡的一個家庭,街道西側是聯邦建築風格的房屋。取自Shutterstock

3. Gay Street(格林威治村)

另一條彎曲的街道,同性戀街(Gay Streetg)名稱來自殖民時期居住在這裡的一個家庭,街道西側是聯邦建築風格的房屋。克里斯多弗街(Christopher Street)和Waverly Place 之間的這條路曾出現在幾部電影 和音樂影片中,包括 1943 年的「此夜永難忘」(A Night to Remember)、辛蒂·羅波(Cyndi Lauper) 的「女孩只想開心玩」(Girls Just Want to Have Fun),以及雪瑞兒·可洛 (Sheryl Crow) 的「改變對你有好處」(A Change Would Do You Good)。

4.Grove Street(西村)

格羅夫街(Grove Street)僅跨越五個街區,兩旁綠樹成蔭,林立著聯邦建築風格的房屋,營造出一種近乎歐洲、舊時代的氛圍。這裡不僅有紐約市最古老的房屋之一(格羅夫街 17號),還有位於10號和12號之間的最神秘的住宅開發專案之一,被稱為「格羅夫法院」(Grove Court)。在一扇鑄鐵大門後面,只有6棟1853年為低收入戶所建造的連排屋,現在已成為炙手可熱的商品。

位於華盛頓高地的Sylvan Terrace曾經是曼哈頓最古老住宅Morris-Jumel Mansion的馬車道。取自Shutterstock

5. Sylvan Terrace(華盛頓高地)

這條街曾經是曼哈頓 最古老住宅Morris-Jumel Mansion的馬車道,根據旅遊美食網站Atlas Obscura報導,該棟建築在1800年代被出售,20世紀初這裡再被改建為藍領階級居住的20棟木屋。幸運的是,自1970年以來,Sylvan Terrace就被指定為城市地標,兩旁建築的外觀也盡可能保持一致,其中一棟房屋最近以150萬美元的價格掛牌出售。難怪作曲家林-曼努.米蘭達(Lin-Manuel Miranda)說,這裡是紐約市最能啟發他創作靈感的地點之一。

波曼德小路(Pomander Walk)兩旁屋宇林立,彷彿是迪士尼電影中的場景。取自Shutterstock

6. Pomander Walk(上西城)

波曼德小路(Pomander Walk)位於百老匯大道、西區大道之間的第94街與第95街的一個封閉社區內,入口上方的鐵牌和公雞,讓人一眼便能辨識。透過大門往裡看時,可能會不相信自己的眼睛,這條兩旁屋宇林立的小路,彷彿是迪士尼電影中的場景。

1920年愛爾蘭移民湯瑪斯·希利(Thomas Healy)買下了這處房產時,他的靈感來自一部名為Pomander Walk的浪漫喜劇。根據Scouting New York網站的說法,該劇的場景為倫敦Chiswick附近一個由五座傳統小屋組成的退休社區。希利擁有的房產在1982年被改成公寓,並成為歷史地標,其中一棟房屋最近以約250萬美元的價格賣出。

7. Verandah Place(科布爾山)

這條小街位於布魯克林科布爾山(Cobble Hill)的歷史街區,道路兩旁一邊是連排屋、一邊是公園,充滿1800年代中期的風格。顧名思義,這裡原本是馬車停放的地方,全長只有一個街區、20英尺寬,為步行者提供一個特別的通道。與許多隱藏的街道一樣,Verandah Place在20世紀初也成為犯罪活動的溫床(哪條街道不是?)。根據旅遊網站Untapped New York報導,當時警方稱這裡是整個轄區內最亂的地方,多年後它於1967年成為歷史地標並受到保護。

弗里曼巷(Freeman Alley)是是里文頓街上一條位於包厘街和克利斯蒂街間的死胡同。取自[email protected]

8. Freeman Alley(包厘街)

與其說弗里曼巷(Freeman Alley)是一條街道,不如說它是里文頓街(Rivington Street)上一條位於包厘街和克利斯蒂街(Chrystie Street)間的死胡同。知名美式餐廳Freemans就在那裡,但據說在20世紀初,這裡是庇護救濟站Bowery Mission的所在地。

隱身在Warren和Baltic街之間的Warren Place Mews,兩旁是連排屋建築和獨棟小屋,美得讓人忘記置身於紐約市。取自[email protected]

9. Warren Place Mews(科布爾山)

隱身在Warren和Baltic街之間的這條小巷,兩旁是連排屋建築和獨棟小屋,美得讓人忘記置身於紐約市。它不像其他地點多由馬廄改建,而是1879年由慈善家懷特(Alfred Tredway White)蓋給勞工階級的房產開發案;目前這裡仍有34棟房屋,售價高達數百萬美元。

走在位於布魯克林高地的Hunts Lane,感覺時間彷彿停格。取自[email protected]

10. Hunts Lane(布魯克林高地)

根據地產網站Brownstoner稱,這條死巷位於雷姆森(Remsen)附近的亨利街(Henry Street)旁,走在這裡感覺時間彷彿停格。這些在20世紀之初的馬廄,現在和其他許多隱秘街道相同,身價都是數百萬美元起跳。

石頭街(Stone Street)位於Whitehall Street西邊和漢諾威廣場(Hanover Square)之間,是紐約市最古老的街道之一。取自[email protected]

11. Stone Street (上西城)

石頭街(Stone Street)位於Whitehall Street西邊和漢諾威廣場(Hanover Square)之間,是紐約市最古老的街道之一。自荷蘭移民來到這裡,便就一直存在,1658年成為上西城新阿姆斯特丹區(New Amsterdam)的第一條鵝卵石街道。後來英國人遷入,將它命名為杜克街Duke Street,1794年街道重新鋪設,改為石頭街。據「紐約時報」報導,這條400多年的老路,目前被保存在布羅德街(Broad Street) 85號這棟大樓裡,化身大廳中彎曲的過道。這雖不是秘密,但肯定比紐約市的大多數街道都鮮為人知。

曼哈頓下城開發公司董事韋斯博德(Carl Weisbrod)說,在1970和90年代間,這是一個後巷,是低級毒品銷售的地方;90年代起,它變成一條公用街道,大眾可以在街上包括Stone Street Tavern在內的餐廳用餐。韋斯博德說,它不僅在曼哈頓下城成為先行者,探討開放空間、餐廳和娛樂場所以及公共街道的新用途,而且成為開放街道和開放餐廳的典範,「這是一項重大成就」。

科特蘭巷(Cortlandt Alley)雖然少為人知,卻是紐約市最常被電影取景的街道。取自[email protected]

12. 科特蘭巷 (華埠)

你或許經常經過,並且很想知道它背後的歷史故事,科特蘭巷(Cortlandt Alley)雖然少為人知,卻是紐約市最常被電影取景的街道。這條狹窄、黑暗的小巷坐落在華埠,到處都是塗鴉、生鏽的防火梯,以及一扇扇令人毛骨悚然、不想進入的門,它是電影「萬惡高譚市」(Gotham)、「鱷魚先生」(Crocodile Dundee)和影集「紐約重案組」(NYPD Blue)中那些暴力場面的背景。不過,這裡實際上並不可怕,紐約市最小的博物館Mmuseumm和豪華公寓都位於此。你可能猜到了,這條街是以地主荷蘭移民家族Van Cortlandts的後裔來命名的。

Patchin' Place位於格林威治村,坐落著10座磚造連排屋,當年居住著許多文人、作家,還有紐約市現存的19世紀煤氣路燈其中的一盞。取自[email protected]_part_of_newyork

13. Patchin' Place(格林威治村)

這條位於格林威治村的死胡同,靠近第10街和格林威治大道,坐落著10座磚造連排屋,還有紐約市現存的19世紀煤氣路燈其中的一盞。這些三層樓的磚造房屋建於1848年,當時是作為寄宿住房。直到1920年,這些房子都歸Patchin家族所有。這條小巷在文學圈小有名氣,因為曾是幾位知名作家的居所,包括西奧多.德萊賽(Theodore Dreiser)、詩人E. E.卡明斯(E. E. Cummings)、哲學家約翰.庫伯.波厄斯(John Cowper Powys)和作家朱娜.巴恩斯(Djuna Barnes)。據「泰晤士報」報導,現在這裡顯然已成為許多治療師的辦公室和近兩打居民的住家。

6 1/2大道只對行人開放,漫步於此可以找到不少很酷的雕塑。取自[email protected]

14. 6 1/2大道(中城)

這條分段的道路是紐約市唯一僅見,位於第六、第七大道間的51街至57街,這條由私人擁有、但對公眾開放的空間 (Privately Owned Public Spaces, POPS) 的街道,可通往周邊的大樓和中庭,多年來被曼哈頓的上班族作為往來穿梭於水泥叢林裡的捷徑。直到2012年,紐約市才給了它一個官方的地圖位置。這裡汽車無法通過,只對行人開放,漫步於此可以找到不少紐約市地標景點,例如法國餐廳La Grande Boucherie和一些很酷的雕塑。