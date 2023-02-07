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芝加哥知名地標「豆子」紐約重現 新公共藝術品引爆爭議

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
紐約版的「豆子」位於翠貝卡，地點位於教堂街(Church Street)拐角處的倫納德街(Leonard Street)56號。IG、Twitter@nyclovesnyc
紐約版的「豆子」位於翠貝卡，地點位於教堂街(Church Street)拐角處的倫納德街(Leonard Street)56號。IG、[email protected]

紐約是座世界知名的城市，有著全球其他地方人們所羨慕和嚮往的文化藝術活力，但近日旅遊藝文網站Time Out的專欄作者拉瑪蘭(Anna Rahmanan)卻撰文質疑：「為什麼紐約一直試圖變身為其他的美國城市呢？」

首先，紐約時報記者Michael M. Grynbaum指出，曼哈頓的部分地區已成為某種意義上的「小洛杉磯」，而現在翠貝卡(Tribeca)又成為紐約版芝加哥「豆子」(The Bean)的落腳處，這件由藝術家卡普(Anish Kapoor)所創作的公共藝術品「雲門」(Cloud Gate)是芝加哥千禧公園內的知名地標，因為外型而被暱稱為「豆子」。

拉瑪蘭表示，紐約真的需要這件鏡面藝術作品成為在地經典地標嗎？這裡已經擁有足夠多的重要地標、博物館和公共藝術。畢竟，紐約是人們蜂擁而至觀看自由女神像、野口勇 (Isamu Noguchi) 的紅色立方體(Red Cube)和克林姆(Gustav Klimt) 的「阿黛爾肖像一號」(Portrait of Adele Bloch-Bauer I) 的地方。更不用說：帝國大廈、9/11紀念館、弗魯因 (Tom Fruin)位於布魯克林大橋公園的玻璃屋 (KOLONIHAVEHUS )和莫迪卡(Arturo di Modica)最著名的雕塑華爾街銅牛。

拉瑪蘭說，這也就是說完全沒有必要複製幾乎是芝加哥最著名的景觀，將它移植到紐約這座城市。但是，經過大約五年的運作，紐約版的「豆子」已經在翠貝卡揭幕，地點位於教堂街(Church Street)拐角處的倫納德街(Leonard Street)56號。

「雲門」(Cloud Gate)是芝加哥千禧公園內的知名地標，因為外型而被暱稱為...
「雲門」(Cloud Gate)是芝加哥千禧公園內的知名地標，因為外型而被暱稱為「豆子」。Getty Images

這件重40噸、寬48英尺、高19英尺的作品，是英裔印度雕塑家卡普在紐約的第一件永久性公共藝術作品，該雕塑目前尚未命名，但預計命名儀式將在未來幾個月舉行。

卡普表示，紐約這座城市給人的感覺是狂熱、快速和堅硬雄偉的建築、混凝土和噪音。卡普說，他在倫納德街56號的作品提出了一種形式，雖然它是由不銹鋼製成的，但它也是柔軟而轉瞬即逝的；鏡面讓人們停下腳步，以一種攪亂時間的方式被吸入和牽引。它是一種材料，創造出一種新的非物質空間。

拉瑪蘭說，卡普的說法聽起來都很好，也很相關，但並沒有觸及問題的核心，那就是「紐約值得擁有自己獨特的藝術作品」。她呼籲世界各地的藝術家，將此視為號召：著手創作一些紐約獨有的作品，有一天其他城市也想擁有它們自己的作品。

雕塑 芝加哥 華爾街

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