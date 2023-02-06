全世界13家最美的麥當勞 有6家在美國

威斯康辛州威斯康辛德爾斯(Wisconsin Dells)這家小木屋建築的麥當勞，是該集團企圖融入當地文化的典型例子。Getty Images

很少有人看到金色拱門標誌時會說：「這是一家美麗的麥當勞 」，多數人到這家廣受歡迎的速食連鎖店時，為的是來吃漢堡和薯條，而不是欣賞令人讚歎的建築。但是，在全世界某些地方，有時這兩者可以兼得。

作為全世界最大的速食連鎖店之一，麥當勞也擁有不少有趣、獨特且非凡的建築。 有些從華麗建築的細節中呈現美感，有些改建則是充分尊重了在地環境或文化；無論哪種方式，結果都是令人印象深刻。畢竟麥當勞是美式文化的代表之一，近日「建築與設計雜誌」選出了全世界最美麗的13家麥當勞，其中有6家就在美國。

1.威斯康辛德爾斯(Wisconsin Dells)｜威斯康辛州

這家小木屋建築的麥當勞，是該集團企圖融入當地文化的典型例子，小木屋的內部，有著獨特的裝飾，像是木雕的熊和掛在牆上的麋鹿頭標本。

這家位於亞利桑納州的麥當勞有著濃厚的西南部風情，也是唯一一家使用綠松石做為拱門標誌的麥當勞。據稱，在該店建造之時，當地市議會宣稱標準的金色拱門與小鎮四周的紅色岩石不協調，因而有了這個不尋常的改變。

3.弗里波特(Freeport)｜緬因州

如果路過緬因州的這家麥當勞，將它誤認為是某個人家的房屋，這也一點都不奇怪。坐落於英格蘭殖民風格的建築內，這裡是Freeport市唯一的麥當勞。

路過緬因州弗里波特(Freeport)的這家麥當勞，很容易將它誤認為是某個人家的房屋。Getty Images

前往加州的唐尼，將可以看到全世界最古老的麥當勞。這是該速食集團創辦人麥當勞兄弟理察和莫里斯兩人授權經營的第二家餐廳，仍然保留著該品牌最初的金色拱門。除了店內新穎的裝潢之外，它還是加州Googie建築的典範。

5.羅斯威爾(Rosewell)｜新墨西哥州

羅斯威爾常被稱為「世界的外星人之都」(The Alien Capital of the World)，因此這家麥當勞連鎖店肯定會融入這個主題。配備了雷射光照明，毫無疑問，它也是唯一一家形狀像飛碟的麥當勞。

6.新海德公園(New Hyde Park)｜紐約州

麥當勞於1985年首次買下該棟建築時，計畫將其拆除並打造一座標準的麥當勞大樓，但受到當地保護主義者的反對，他們表示這座建築是該鎮創始人理查·丹唐(Richard Denton)牧師的後裔所居住的地方，具有值得保存的歷史價值。結果麥當勞同意不拆除建物，只改動部分內部裝潢，形成一座McMansion。

加州的唐尼可以看到全世界最古老的麥當勞，這是該速食集團創辦人麥當勞兄弟理察和莫里斯兩人授權經營的第二家餐廳。Getty Images

除了美國境內這6家麥當勞獲選為「全世界最美麗的麥當勞」外，其餘7家獲選的麥當勞分別位於：

葡萄牙波爾多，經常被容為世界上最美麗的麥當勞，坐落在著名咖啡館Cafe Imperial舊大樓內，有著令人讚歎的彩色玻璃窗、水晶吊燈和拱形入口)。

匈牙利布達佩斯，位於布達佩斯的一個火車站，拱形天花板和複雜的造型提供了特殊的美學體驗。

喬治亞共和國巴統(Batumi)，對於現代主義建築迷來說，這家位於喬治亞共和國的玻璃圓頂麥當勞是必遊之地。建築是由該國知名建築師Giorgi Khmaladze於 2013 年設計。

葡萄牙里斯本，憑藉迷人的粉紅色外觀和鑄鐵陽台，成功地將一家速食餐廳變成了熱門旅遊打卡景點；獨特的魅力，也激發許多藝術家創作的靈感。

荷蘭鹿特丹，與巴統的麥當勞風格不同，鹿特丹的這家是由舊金山的建築師事務所Mei Architects所設計。採用了大量的玻璃，讓用餐者的視線幾乎不受限制，這裡還可能獲得「麥當勞最美麗樓梯」的稱號。

匈牙利德布森(Debrecen)，這家位於匈牙利第二大城的麥當勞，為該品牌標誌性的金色拱門增添了歷史氣息。

澳洲墨爾本，這家麥當勞位於維多利亞省的前大英國協酒店(United Kingdom Hotel)內，可能是唯一具有迷人裝飾藝術風格的門市。該建築由紐西蘭建築師James Hastie Wardrop在1930 年代後期所設計。