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花1美元有機會抽中馬友友演出門票 活動今起開跑

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
大提琴家馬友友將與路易斯維爾交響樂團、路易斯維爾室內合唱團一起在肯塔基州猛獁洞(Mammoth Cave)舉辦兩場免費音樂會。Getty Images
大提琴家馬友友將與路易斯維爾交響樂團、路易斯維爾室內合唱團一起在肯塔基州猛獁洞(Mammoth Cave)舉辦兩場免費音樂會。Getty Images

華裔大提琴家馬友友曾在許多知名地標演出，例如在麻塞諸塞州的海灘、紐約的摩天大樓屋頂，或是在阿卡迪亞國家公園演奏巴哈組曲，但這次演出的場地換成年代久遠、被聯合國列為世界遺產的洞窟。

今年春天，這位世界級的大提琴家將與路易斯維爾交響樂團(Louisville Orchestra)、路易斯維爾室內合唱團一起在肯塔基州、世界最大的洞穴系統猛獁洞(Mammoth Cave)舉辦兩場免費音樂會。

猛獁洞國家公園管理局在一份新聞稿中說，在猛獁洞近200多年歷史中，音樂一直是重要的一部分，古典音樂家、合唱團和藝術家經常在洞穴內創作，並演出他們的音樂。路易斯維爾交響樂團音樂總監泰迪·艾布拉姆斯(Teddy Abrams)也特別為此次活動創作新的樂曲。

去年，艾布拉姆斯前往猛獁洞國家公園，沉浸在洞穴的地質和人類歷史中，並從公園的景象和聲音中獲得創作靈感。

猛獁洞國家公園的猛獁洞是世界上最大的洞穴系統。美聯社檔案照
猛獁洞國家公園的猛獁洞是世界上最大的洞穴系統。美聯社檔案照

這兩場在猛獁洞內舉辦的音樂會，將於4月29日上午11點和下午3點舉行。免費門票抽籤則今(30)日開始。

演出場地為Rafinesque Hall，這裡是猛獁洞內的一處大型開放空間，在每年12月會舉辦公園一年一度的Cave Sing。公園服務處鼓勵觀眾在互動表演時，可在空間內四處走動。

如何獲得門票

兩場演出的門票將在recreation.gov網站舉行線上抽獎活動，有興趣的民眾可在1月30日美東時間上午10點起上網註冊，截止時間為2月6日上午10點。該網站規定，每個電子郵箱只接受一份申請，每份申請最多可以獲取四張門票。

所有參加者均需支付1美元申請費，但實際的音樂會門票是免費的，猛獁洞國家公園的門票也是免費的。

沒抽中怎麼辦？

如果不幸沒抽中，仍然有機會在國家公園外的遇見馬友友和路易斯維爾管弦樂團，只是要花費更多。他們將於4月27日在肯塔基中心(Kentucky Center)舉行慈善音樂會及晚會，演出俄國作曲家蕭斯塔科維奇的音樂。門票從60美元到200美元，將於3月開始售票。套餐門票包括音樂會座位、雞尾酒招待會、晚餐和停車費，起價為1,000美元。

這三場演出是馬友友與交響樂團合作的唯一一次機會，但路易斯維爾交響樂團將在全年提供更多免費演出。樂團將於5月開始在肯塔基州進行巡演，希望將現場演出的古典音樂帶給平時可能不太有機會接觸的觀眾。

交響樂 肯塔基州 華裔

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