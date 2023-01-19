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你知道紐約有座鐵達尼號紀念碑嗎？100歲的它即將整修

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
紐約市這座鐵達尼號紀念燈塔被放置於珍珠街。取自Shutterstock
紐約市這座鐵達尼號紀念燈塔被放置於珍珠街。取自Shutterstock

你是否知道鐵達尼號(或譯泰坦尼克號)於1912年撞上冰山、不幸沉沒後，隔年在紐約市海港區就建造了一座紀念鐵達尼號遇難者的紀念碑？位於珍珠街(Pearl Street)的這座60英尺高的鐵達尼號紀念燈塔，在豎立超過一個世紀後，終於首度將進行整修。

負責紀念碑整修工作的是南街海港博物館(The South Street Seaport Museum)，該博物館剛發出招標文件，尋求合適的對象能將燈塔恢復到原來的狀態。

這座燈塔是由中央車站同一位建築師Warren和Wetmore所設計，豎立於南街 25 號海員教會學院(Seamen's Church Institute)的頂樓，不僅外型符合美學標準，而且是一座功能齊全的燈塔；甚至擁有一個每天都會落下的計時球，讓港口的船隻知道現在是中午時刻；還在使用中的綠燈也是紀念碑的一部分。

1960年代後期，海員教會學院被拆除，燈塔被捐贈給南街海港博物館，1976年被安置在目前的地點。經過多年的努力，歷史文物保護者和遇難者後代組成了「鐵達尼號紀念燈塔之友會」，他們能夠發聲並促成此次的整修。

該非營利組織還在GoFundMe設了募款頁面來説明他們的努力，「鐵達尼號紀念燈塔是世界上第一座為遇難者豎立的紀念碑，並在悲劇發生整整一年後揭幕。鐵達尼號的後代期待和建築師、博物館共同參與，就像9/11紀念博物館一樣。關於1496個名字將被刻在何處，以及將舉行何種紀念儀式，必須聽取遇難者後代的聲音。」

這次的整修正逢其時，因為該事件改編的奧斯卡獲獎電影「鐵達尼號」今年正慶祝上映 25 周年，從2月10日將以3D版重返大螢幕。

博物館 紐約市 奧斯卡

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