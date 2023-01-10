2023冬季百老匯周今起開賣 搶半價票動作要快

百老匯周演出的音樂劇，其中不乏經典劇目如「獅子王」、「芝加哥」等。取自nycgo.com

喜愛百老匯 音樂劇的民眾有福了！紐約2023冬季「百老匯周」再度回歸，活動從1月17日-2月12日，為期四周，全場門票買一送一，是欣賞百老匯音樂劇最好的機會。今天(10日)起開始售票，動作要快。

百老匯周是由紐約旅遊局舉辦的nycGO年度活動項目之一，今年共有13部音樂劇參加，其中不乏經典劇目，如「獅子王」、「芝加哥 」，還有近兩年特別熱的「紅磨坊」、「MJ」，以及票房長青的「阿拉丁、「女巫前傳(Wicked)」、「摩門經(The Book of Mormon)」可供選擇。

百老匯周售票分為兩種：一般買一送一的，座位通常在二樓區；另外可以加價$20，升級成比較靠前的座位。活動期間，買票是get 2 for 1，等於半價，所以至少買2張，最多可買9張。

百老匯周中較知名的音樂劇有：

1.獅子王：百老匯最知名的音樂劇之一，該劇於1997年首演，舞臺華麗、角色眾多、熱鬧非凡，至今票房收入超過10億美元，是有史以來票房收入最高的音樂劇，全球巡演至無數國家，有1億人欣賞過它。

2.紅磨坊：2019年夏天推出的百老匯音樂劇，一舉拿下2021年東尼獎最佳音樂劇、編舞、導演 等獎項，內容敘述在巴黎的歌舞劇院中，一位年輕的英國詩人和女演員之間勇敢的愛情故事。

3.芝加哥：1975年在百老匯登場，是歷史第二悠久的劇目。富有張力的劇情、精彩的舞蹈，收穫無數觀眾的心。改編的同名電影，得到奧斯卡最佳影片

2022年推出的熱門音樂劇MJ，描述傳奇巨星麥克傑克遜的生平故事。取自nycgo.com

4. MJ：2022年推出的熱門音樂劇，描述傳奇巨星麥克傑克遜(Michael Jackson)的生平故事，並收錄了超過25首麥可傑克遜的膾炙人口的歌曲，票房一直很火。

5. 女巫前傳：敘述綠野仙蹤裡女巫的故事，2004年獲得10項東尼獎提名，2005年拿下葛萊美最佳音樂表演專輯獎。

6. 摩門經：2011年首演的音樂喜劇，以諷刺、揶揄的搞笑手法描述兩個年輕摩門教傳教士到非洲傳教的故事。該劇票房收入超過5億美元，是有史以来最成功的音樂劇之一，唱片也成為40年来最暢銷的百老匯專辑。

7.阿拉丁：舞臺華麗，劇情輕鬆有趣，不論是百老匯迷，或是剛開始接觸音樂劇的入門者，都會喜歡這齣劇。

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