我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

準眾議員桑托斯金融交易存疑 紐約東區聯邦介入調查

未料到來勢洶洶 中專家：北京新冠感染率可能已超過80%

谷歌地圖統計：全美拍照第一熱點在這裡

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
從丹波眺望曼哈頓大橋的這個拍攝角度，在谷歌地圖2022年搜索量的統計中，名列全美熱門景點第一。Getty Images
從丹波眺望曼哈頓大橋的這個拍攝角度，在谷歌地圖2022年搜索量的統計中，名列全美熱門景點第一。Getty Images

想像一下這個畫面，一條鋪著鵝卵石的街道、兩旁是歷史悠久的紅磚建築，遠處矗立著曼哈頓大橋和帝國大廈。這些元素中的任何一項，都足以成為Instagram上值得分享的熱門攝影景點，但現在卻結合在一起，像是流行元素的「四重奏」 (quadfecta)，這個夢幻般的地點便是紐約布魯克林的丹波 (Dumo) 社區。

谷歌地圖上，從丹波眺望曼哈頓大橋的這個拍攝角度，不僅獲得4.8顆星評價、1884則評論以及多達7444張照片，在谷歌地圖的2022年搜索量統計中，它也名列全美熱門景點類別的第一。

當然，這裡有著紐約城市景觀的經典元素，歷史照片顯示曼哈頓大橋是在1909年完工時才開始進人們的視線，而帝國大廈要到1931年完工後，才完美地融入這個景框中。雖然歷史照片也顯示，鵝卵石街道曾在某些時間點被覆蓋，但今天它是這幅美麗風景中重要的一部分。

正如紐約市官方旅遊指南所敘述，丹波隨著人氣的高漲，當地幾乎隨時可以看到一批又一批的遊客在此等待拍攝同一個角度的照片，彷彿這裡有著令人無法抗拒的魔力。

雖然到這個夢幻景點拍照是吸引觀光客旅遊該地區的主要原因，但谷歌地圖的評論中，網友也大大讚揚了整個丹波社區。一位遊客寫道，「街區到處都是餐館，可以點客速食或只是小憩一下」，另一位網友說，「我們真的很喜歡這個經典、歷史悠久社區的景點和氛圍」。

這個場景也因為經常出現在電影和電視中，而廣為人知。最著名的便是導演塞吉歐·李昂尼（Sergio Leone）1984年的電影「四海兄弟」(Once Upon a Time in America) ，宣傳海報便在此取景。

在2022年谷歌地圖全美搜索量最大的景點中，排名前10名的景點還有加州的金門公園 (Golden Gate)、拉斯維加斯的百樂宮噴泉 (Bellagio Fountain)、亞利桑納州的馬蹄灣 (Horseshoe Bend)、北卡羅來納州的大煙山鐵路 (Great Smoky Mountains Railroad)，以及加州優勝美地的冰川點 (Glacier Point)等。

谷歌 曼哈頓 加州

上一則

天寒地凍 水管保持緩慢出水可防爆裂

下一則

航班大亂…假期出遊 隨身行李中備好這10件物品

延伸閱讀

康尼島元旦「北極熊」冬泳 為社區募款

康尼島元旦「北極熊」冬泳 為社區募款
想進桑尼維爾公園遭白人拒絕 華人女作家怒投訴市長

想進桑尼維爾公園遭白人拒絕 華人女作家怒投訴市長
無證客丟包華府挨批 德州長：白宮才是偽善之徒

無證客丟包華府挨批 德州長：白宮才是偽善之徒
聖他克拉拉市住宅區停車許可證回歸 1月2日生效 小心被開罰單

聖他克拉拉市住宅區停車許可證回歸 1月2日生效 小心被開罰單

熱門新聞

標題「Not so cat-like reflexes」，攝影師Jennifer Hadley(USA)。Comedy Wildlife Photography Awards提供

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022-12-19 10:13
打算送禮物給給吃貨好友，不妨到好市多逛逛，尋找最棒的美味。Getty Images

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

2022-12-21 10:48
報稅季即將來臨，了解2023年報稅的新變化，對新的一年家庭預算和退休計畫存錢很重要。取自pexels

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

2022-12-23 10:47
聯邦醫療保險(Medicare)為全國6400萬老年人提供可負擔健保，但Medicare並非承保所有醫療服務。張浩正 / 攝影

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

2022-12-22 10:48
存放雞蛋，正確的放法是尖端朝下，這點很少人注意。取自pexels

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

2022-12-27 09:48
冰雪天開車，出發前檢查一下10項緊急必備物，備齊即可安心上路。Getty Images

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

2022-12-22 10:25

超人氣

更多 >
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
把握年終最後幾天節省聯邦稅 專家提供這5招

把握年終最後幾天節省聯邦稅 專家提供這5招
鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大

鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大