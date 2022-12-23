冬季限定 周末到甘迺迪機場旁玩冰壺

位於紐約甘迺迪機場旁的TWA酒店提供民眾免費體驗冰壺這項有趣冰上活動。取自TWA Hotel網站

冰壺完全是冬季限定的運動與娛樂，現在位於紐約甘迺迪機場 旁的TWA酒店提供民眾免費體驗這項有趣冰上活動的機會。

TWA這座歷史悠久的酒店每年都會隨著季節變化，更新戶外活動項目。冰壺場地旁邊，停放著一架1958年的「洛克希德星座」螺旋槳飛機，機內則改裝成Connie雞尾酒吧。而在規劃為冰壺場地之前，這裡也曾作為溜冰場、露營區等。

冰壺場地旁邊，停放著一架1958年的「洛克希德星座」螺旋槳飛機，機內則改裝成Connie雞尾酒吧。取自TWA Hotel網站

冰壺類似保齡球和沙壺球 (shuffleboard)，即使不熟悉這項運動的人，也很容易上手。只要將冰壺（TWA酒店的冰壺有紅色和藍色手柄）對準目標、滑過溜冰場即可。

冰壺運動源自蘇格蘭，全世界約有150萬人參與，近來有越來越受歡迎的趨勢，連第五大道旁的布萊恩公園也設有冰壺球場。

TWA酒店的冰壺場地完全是免費的，但採先到先得方式，無法預訂 (團體或辦活動例外)。酒店內設有1960年代主題酒吧、重新裝潢的大廳、戶外熱水浴缸和機場跑道旁小屋。飛機迷選擇到此度周末，絕對不會無聊。

TWA酒店冰壺場地開放時間為周六和周日下午2點至5點。12月24日至25日、12月31 日至2023年1月1日關閉。