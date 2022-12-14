劫後重生…紐約911遇襲崩塌教堂重新開放

在911攻擊中被摧毀的聖尼古拉朝聖地日前重新對為大眾開放。Saint Nicholas Greek Orthodox Churc and National Shrine提供

21年前，位於曼哈頓 市中心自由街130號的聖尼古拉朝聖地 (Saint Nicholas Greek Orthodox Church and National Shrine) 在911恐怖攻擊中被摧毀；更具體地說，是基地組織劫持的飛機撞上了紐約地標世貿中心，隨著南塔的倒塌，讓教堂被埋葬在瓦礫堆下。上周末，在歷經施工延誤和財務問題後，該教堂終於重新對大眾開放。

哥倫比亞廣播公司報導，由希臘移民 於1916年所建立的聖尼古拉朝聖地，是該教區居民信仰中心，居民對21年前所受到的破壞至感痛心。聖尼古拉朝聖地趕在12月6日聖尼古拉節的這一天重新開放，讓該教區信眾得以在此參加久違了的彌撒。

重建後的教堂俯瞰著911國家紀念博物館 的水池，這是由世界貿易中心轉運站主建築Oculus同一位建築師、西班牙籍的聖迪亞哥．卡拉特拉瓦 (Santiago Calatrava) 所設計。卡拉特拉瓦從君士坦丁堡的宏偉教堂中汲取靈感，淺圓頂有40根支柱，正如同土耳其伊斯坦堡聖索菲亞大教堂的圓頂一樣，成為911遇難者的聖地與紀念碑。

教堂神父Andreas Vithoulkas表示，對於希臘東正教來說，能夠再次在世界貿易中心中間的遺址上建造這座珍貴的建築，有著無限的自豪和喜悅。他說，我們為新的開始歡呼，同時仍為遭襲擊的2753名遇難者哀悼。