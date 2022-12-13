「艾蜜莉在小巴黎」 紐約街頭體驗法式風情

Netflix熱門影集「艾蜜莉在巴黎」第三季將於12月21日上映。取自Shutterstock

Netflix 熱門影集「艾蜜莉在巴黎」第三季將於12月21日上映，Netflix為行銷該劇，將在紐約街頭舉辦「艾蜜莉在小巴黎」的時尚 快閃活動，提供大量有趣的免費贈品，希望紐約客可以感受這部影集的魅力。

「艾蜜莉在小巴黎」活動將於15日(周四)至17日(周六) 在曼哈頓下城的「小巴黎」舉行，現場設有假日市集，提供糕點、香檳、可麗餅和一些值得拍美照、上傳Instagram的打卡點。在這為期三天的快閃活動中，位於布魯姆 (Broome) 街和格蘭德 (Grand) 街之間的街區，將讓人有如置身巴黎街頭。

主要活動內容

．歡迎來到小巴黎拍照時光 (Welcome to Little Paris Photo Moment)：拍攝照片，然後標記#EmilyinNewYork並在自己的社交平台上分享。

．艾蜜莉和敏迪拍照時光 (Emily & Mindy Photo Moment)：和你最好的的閨蜜，擺出和艾蜜莉、閨蜜敏迪相同的拍照姿勢。

．新鮮迷你花束推車 (Fresh Mini Bouquet Cart)：聞聞玫瑰花香，取一束免費的新鮮迷你花束，有艾蜜莉風格的自拍照可加分（中午至下午3點提供，送完即止）。

．可麗餅攤車 (Crepe Cart)：像艾蜜莉一樣，盡情享用選擇的免費可麗餅（下午1點至5點供應，送完即止）。

．香檳歡樂時光 (Champere Happy Hour) ：由Shop the Scenes主辦，索取一張票，便可在快閃店Maman's Secret Garden品嘗一杯免費的Champere香檳（下午5點至6點供應，送完即止）。

．瑪曼假日市集 (Maman Holiday Market)：在法國咖啡 館Maman，可品嚐到艾蜜莉在巴黎買的招牌可可和糕點（中午至下午3點供應，送完即止）。

．貓鳥假日市集 (Catbird Holiday Market)：可從這家珠寶店索取一個購物托特袋和一張卡片（下午1點至4點，送完為止；中午12點至下午1點到達的前五組好朋友還可免費獲得精巧手鍊）。

．咕咕假日市集 (Coucou Holiday Market)： 使用Coucou字卡測試你的法語，並可獲得免費探索小巴黎的導覽服務（時間下午1-5點）。

．禮物包裝站 (Paper Source Wrapping Station)：可將準備在節日要送的禮物拿到包裝站，包裝成時尚精美的禮物，或者索取免費的迷你包裝組（下午3-6點提供，送完即止）。

15日至17日的「艾蜜莉在小巴黎」快閃活動除非另有說明，否則每天中午至下午6點開放。現在，就拿出自己最潮的服裝，準備前往「小巴黎」體驗艾蜜莉的花都生活吧。

影片來源：YouTube/Netflix