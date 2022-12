「艾蜜莉在小巴黎」 紐約街頭體驗法式風情

Netflix熱門影集「艾蜜莉在巴黎」第三季將於12月21日上映。取自Shutterstock

Netflix 熱門影集「艾蜜莉在巴黎」第三季將於12月21日上映,Netflix為行銷該劇,將在紐約街頭舉辦「艾蜜莉在小巴黎」的時尚 快閃活動,提供大量有趣的免費贈品,希望紐約客可以感受這部影集的魅力。

「艾蜜莉在小巴黎」活動將於15日(周四)至17日(周六) 在曼哈頓下城的「小巴黎」舉行,現場設有假日市集,提供糕點、香檳、可麗餅和一些值得拍美照、上傳Instagram的打卡點。在這為期三天的快閃活動中,位於布魯姆 (Broome) 街和格蘭德 (Grand) 街之間的街區,將讓人有如置身巴黎街頭。

主要活動內容

.歡迎來到小巴黎拍照時光 (Welcome to Little Paris Photo Moment):拍攝照片,然後標記#EmilyinNewYork並在自己的社交平台上分享。

.艾蜜莉和敏迪拍照時光 (Emily & Mindy Photo Moment):和你最好的的閨蜜,擺出和艾蜜莉、閨蜜敏迪相同的拍照姿勢。

.新鮮迷你花束推車 (Fresh Mini Bouquet Cart):聞聞玫瑰花香,取一束免費的新鮮迷你花束,有艾蜜莉風格的自拍照可加分(中午至下午3點提供,送完即止)。

.可麗餅攤車 (Crepe Cart):像艾蜜莉一樣,盡情享用選擇的免費可麗餅(下午1點至5點供應,送完即止)。

.香檳歡樂時光 (Champere Happy Hour) :由Shop the Scenes主辦,索取一張票,便可在快閃店Maman's Secret Garden品嘗一杯免費的Champere香檳(下午5點至6點供應,送完即止)。

.瑪曼假日市集 (Maman Holiday Market):在法國咖啡 館Maman,可品嚐到艾蜜莉在巴黎買的招牌可可和糕點(中午至下午3點供應,送完即止)。

.貓鳥假日市集 (Catbird Holiday Market):可從這家珠寶店索取一個購物托特袋和一張卡片(下午1點至4點,送完為止;中午12點至下午1點到達的前五組好朋友還可免費獲得精巧手鍊)。

.咕咕假日市集 (Coucou Holiday Market): 使用Coucou字卡測試你的法語,並可獲得免費探索小巴黎的導覽服務(時間下午1-5點)。

.禮物包裝站 (Paper Source Wrapping Station):可將準備在節日要送的禮物拿到包裝站,包裝成時尚精美的禮物,或者索取免費的迷你包裝組(下午3-6點提供,送完即止)。

15日至17日的「艾蜜莉在小巴黎」快閃活動除非另有說明,否則每天中午至下午6點開放。現在,就拿出自己最潮的服裝,準備前往「小巴黎」體驗艾蜜莉的花都生活吧。

影片來源:YouTube/Netflix