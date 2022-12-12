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冬夜裡來個露天SPA 紓壓又浪漫

編譯徐薏茹／即時報導
布魯克林威廉河谷酒店的冬季SPA，提供賓客舒適愜意的北歐式養身體驗，享受桑拿或泡湯的同時，一邊欣賞美麗的紐約市天際線。取自The William Vale hotel網站
布魯克林威廉河谷酒店的冬季SPA，提供賓客舒適愜意的北歐式養身體驗，享受桑拿或泡湯的同時，一邊欣賞美麗的紐約市天際線。取自The William Vale hotel網站

今年冬季，不妨到布魯克林「威廉河谷酒店」(The William Vale hotel)的冬季SPA (Winter Spa)，在享受私人紅雪松(red cedar)桑拿或泡湯的同時，一邊欣賞美麗的紐約市天際線，將絢麗奪目的都市景觀盡收眼底。

威廉河谷酒店的冬季SPA開放至2023年3月，提供賓客舒適愜意的北歐式養身體驗。本次的露天快閃SPA主打五種雪松木桑拿，以及兩座位於戶外露臺的熱水浴缸池，讓貴客在寧靜的都市綠洲中釋放累積已久的壓力。

威廉河谷酒店表示，客人喜歡泡在桑拿桶內，透過圓頂上的窗戶欣賞美景，夜晚城市燈光亮起時非常特別，對於和愛人或與自己的浪漫約會來說很完美。

酒店表示，SPA將讓人恢復元氣、身心煥然一新，還能放鬆肌肉，讓身體準備好進入更深度的睡眠。酒店建議穿著泳衣，必須至少有一部分著裝才能進入使用冬季SPA和休閒設施，飯店會提供浴袍及拖鞋，欲知詳請請上官網查詢。

除了SPA，還能在屋頂的溜冰場Vale Rink溜冰，或是到屋頂酒吧Westlight的冬季村(Winter Village)小木屋用餐。

SPA體驗套餐包括：桑拿體驗($80/一人/小時)：傳統的桑拿讓您身心完全放鬆；桑拿＋熱水浴缸池體驗($120/一人/1.5小時)：桑拿加上熱水浴缸池的雙重享受，讓您無憂一身輕。兩人同行有特別體驗包，是夜晚約會的絕佳選擇，在威廉河谷酒店住宿還能獲得優惠。威廉河谷酒店網站www.thewilliamvale.com/winter-spa/

SPA開放時間：周三～周五／下午3點～晚上8點，周六、周日 ／上午10點～晚上8點。

威廉河谷酒店的露天快閃SPA主打五種雪松木桑拿，以及兩座位於戶外露臺的熱水浴缸池...
威廉河谷酒店的露天快閃SPA主打五種雪松木桑拿，以及兩座位於戶外露臺的熱水浴缸池。取自The William Vale hotel網站

威廉 紐約市 肌肉

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