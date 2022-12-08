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時尚品牌Ralph Lauren芝加哥開首家咖啡館 濃濃文青風

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
時尚品牌拉夫勞倫（Ralph Lauren）的咖啡店Ralph's Coffee在芝加哥開了第一家分店。取自Ralph Lauren網站
時尚品牌拉夫勞倫（Ralph Lauren）的咖啡店Ralph's Coffee在芝加哥開了第一家分店。取自Ralph Lauren網站

想找個有氣氛的地方喝杯咖啡嗎？芝加哥消費者現在有新去處了，時尚品牌拉夫勞倫（Ralph Lauren）的咖啡店Ralph's Coffee剛在密西根大道(Michigan Avenue) 的旗艦店內開了第一家芝加哥分店。

許多奢侈品牌都已將版圖擴展至餐飲業——例如比佛利山莊的Gucci Osteria或紐約市的Armani Ristorante——但咖啡館為進入具設計風格的時尚餐飲提供了一個更容易的切入點。在紐約，拉夫勞倫的咖啡店已在社群媒體TikTok上攻下不少版面，芝加哥的這家門市同樣提供了類似的美感體驗。

清爽的綠白色調，營造出 Ralph Lauren經典的學院風氛圍。取自Ralph...
清爽的綠白色調，營造出 Ralph Lauren經典的學院風氛圍。取自Ralph Lauren網站

這家擁有 16 個座位的咖啡館，毗鄰拉夫勞倫餐廳 (該品牌首家餐廳於1999年揭幕)，採用人字形拼花木質地板、簇絨長椅和清爽的綠白色調，大片玻璃窗可俯瞰繁華的密西根大道，營造出 Ralph Lauren經典的學院風氛圍；穿著拉夫勞倫條紋襯衫的工作人員，更像是從服裝雜誌中走出來的模特兒。

但消費者來到這裡不僅是為了裝潢美、氣氛佳！RL咖啡館提供一系列來自La Colombe的特色咖啡以及各種蛋糕、優格、燕麥片、甜點，其中包括芝加哥獨有的牽牛花瑪芬 (morning glory muffin)。

Ralph's Coffee地址：750 N Michigan Ave，營業時間：周一至周六8am-8pm、周日9am-7pm。

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