逛百老匯博物館 不能不做的五件事

紐約百老匯博物館 (Broadway Museum) 已於11月下旬開幕。Getty Images

劇院的歷史重要非凡，現場表演徒留回憶和傳說，因此就某種層面而言，百老匯 宛如一座鬼城；每到夜晚，劇院漆黑一片，台上的電燈 (ghost lights，俗稱幽靈燈) 被放置在舞台中央，慰藉飄盪於該建築的幽靈。

紐約百老匯博物館 (Broadway Museum) 已於11月下旬開幕，不僅以各種燈飾點亮歡慶，並在三層樓的展示空間，讓到訪者透過90分鐘的導覽時間，了解百老匯歷久彌新的風采、華美服飾、紀錄影片、照片與每一齣劇的拍攝片場等驚人細節。

此外，百老匯博物館設有一個臨時展廳，目前展出百老匯插畫家赫希菲爾德(Albert Hirschfeld)的作品。Time Out網站報導，拜訪百老匯博物館時，以下這五件事不能不做：

百老匯博物館展出的各項歷史文物中，最令人讚嘆的就是原本的戲服。取自Broadway Museum網站

1. 讚嘆戲服

百老匯博物館展出的各項歷史文物中，最令人讚嘆的就是原本的戲服。這些服飾不只能遠觀，還能仔細端倪其精美做工，如音樂劇「齊格飛富麗秀」(Ziegfeld Follies)的服裝等。

紅色是百老匯的服裝主流，如「歌舞線上」(A Chorus Line)中安妮(Annie)與凱西(Cassie)的服飾。

2. 沉浸式看秀

百老匯博物館營造沉浸式看秀體驗，如西城故事(West Side Story)展廳有手稿、影片和光影營造的舞者婆娑。

百老匯博物館的走廊提供許多歷史資訊，依照編年排列呈現許多老照片、海報和唱片封面。取自Broadway Museum網站

3. 細讀歷史

百老匯博物館的走廊提供許多歷史資訊，依照編年排列呈現許多老照片、海報和唱片封面，引領遊客回顧百老匯自18世紀到今日的蛻變。

4. 窺探幕後

百老匯博物館一大亮點是重現「女巫前傳」(Wicked)表演的劇場 「希文劇院」(Gershwin Theatre)，讓以往在幕前觀看的民眾得以一窺後台場景，但同樣也是從前台觀賞。

5.自拍留念

絕對是要自拍的吧！百老匯博物館設置許多場景，讓遊客拍個盡興，包括西城故事的(West Side Story)藥房、「金牌製作人」(The Producers)馬克斯(Max)的辦公室等。