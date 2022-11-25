9 款食物倒數日曆 陪你迎接聖誕節的到來

擁有一份倒數日曆，從12月1日開始，便可以天天有打開禮物的驚喜心情。Getty Images

年底節日季最快樂的事莫過於拆禮物了，如果擁有一份倒數日曆，從下個月開始，便可以天天有打開禮物的驚喜心情。這份喜悅可以從12月1日持續到24日的耶誕夜，為耶誕節的倒數計時帶來更多的歡樂與期待。

推出倒數日曆的商家很多，美妝、護膚品類別最多，但對於喜愛享受家居生活與美食 的消費者來說，以下這些涵蓋咖啡 、茶、果醬、甚至酒類的倒數日曆，便很值得擁有。

Compartes手工巧克力倒數日曆。取自Compartes

1 Compartes手工巧克力倒數日曆

對手工製作的巧克力情有獨鍾的人，這款特別的倒數日曆可以滿足你想讓味蕾稍微升級的渴望。Compartes一向以生產手工精緻、風味獨特的巧克力而聞名，例如「甜甜圈與咖啡」(Donuts & Coffee) 和「加州夢幻布朗尼」(California Dreaming Brownie)，而現在你可以一次擁有24種口味。

Chrismukkah酒類倒數日曆。取自Usual Wines

2 Chrismukkah酒類倒數日曆

如果喜歡收藏倒數日曆，又愛每晚小酌一杯的話，這款倒數日曆很適合你。通常會有20種一杯份量的酒，以及氣泡酒可供品嘗，所有的產品都不含添加糖和調味。





Pukka香草茶倒數日曆。取自Amazon

3 Pukka香草茶倒數日曆

喜歡睡前來杯香草茶的人，這款有24種口味茶包的倒數日曆很適合你，從抹茶到洋甘菊，甚至有睡前飲用可以助眠的茶包，口味可說應有盡有。





Bonne Maman果醬倒數日曆。取自Bonne Maman

4 Bonne Maman果醬倒數日曆

準備好你喜歡的麵包，配上這款果醬倒數日曆帶給你的驚喜，享受悠閒早餐時光。有23種口味的果醬和蜂蜜，迷你瓶裝的果醬和蜂蜜，讓你在假期間每天都有不同的喜悅。

Bean Box: 12天咖啡倒數日曆。取自Bean Box

5 Bean Box: 12天咖啡倒數日曆

在聖誕節來到之前的日子裡，讓Bean Box的12天咖啡倒數日曆不同口味的咖啡陪伴著你。這些特別烘焙的咖啡來自全美各地，一次可以煮4至6杯咖啡。或許這不太像傳統的倒數日曆，但依然可以帶給你節日的氣氛，品嚐帶有板栗、薑餅等風味的咖啡。

Le Comptoir Colonial 香料倒數日曆。取自Williams Sonoma

6 Le Comptoir Colonial 香料倒數日曆

這款倒數日曆適合送給喜歡追求挑戰的大廚，每天打開一款新的香料，嘗試找出適合的烹煮方式，再品嚐著料理出的創意美食，整個假期間，廚房將飄散著各種不同的香味。





Oliviers & Co 倒數日曆。取自Williams Sonoma

7 Oliviers & Co倒數日曆

喜歡烹飪的人，這款Oliviers & Co推出的的倒數日曆可以滿足你所有需求。外觀設計像塊切菜板的這款倒數日曆，24個小門後面藏著各種廚房櫥櫃的物品，包括橄欖油、醋、調味品、松露和鹽；最讓人驚豔的是，還有開心果青醬。

Sugarfina倒數日曆。取自Food 52

8 Sugarfina倒數日曆

喜愛甜食的人，一定不能錯過這款來自歐洲的甜點，從餅乾、巧克力到水果軟糖，Sugarfina的倒數日曆充滿甜蜜的驚喜，每個信封內都裝有四個有趣的甜點。





In Good Taste酒類倒數日曆。取自In Good Taste

9 In Good Taste酒類倒數日曆

跟著In Good Taste的酒類倒數日曆喝遍全世界！24迷你瓶裝酒來自美國、法國、義大利 、西班牙、葡萄牙、阿根廷和南非。除了酒之外，每天還會收到一封電郵，告訴你品酒須知、搭配的食物以及其他關於酒的小知識。