打破金氏紀錄…世界最大薑餅村重返曼哈頓

前兩年受疫情影響的「薑餅街」展覽即將重返曼哈頓。取自Gingerbread Lane / Jon Lovitch

1994年在堪薩斯城(Kansas)，還是青少年的洛維奇(Jon Lovitch)創造出人生的第一座薑餅村，當時的他從未想過未來有一天會成為專門製作薑餅村的職人，在紐約市 展出自己的傑作，同時締造薑餅屋的世界紀錄。

今年，這位打破金氏世界紀錄的「薑餅人」 (Gingerbread Man)即將在本月於紐約市下東城的艾塞克斯街市場(Essex Market)展出得意之作－「薑餅街」(GingerBread)。

沒錯，前兩年受疫情 影響的「薑餅街」展覽即將重返曼哈頓 ！

洛維奇今年製作約1500個薑餅屋，紐約市、鹽湖城、堪薩斯城將各自展出他的500個薑餅屋。薑餅屋藏有許多精緻巧妙的細節，像是雷根糖屋瓦、拐杖糖裝潢、糖霜製成的標誌等等，這1500個薑餅屋共用掉1000磅薑餅和8000磅糖霜，還有好幾台努力運轉的除濕機保持環境乾燥。

建造一座薑餅村得耗時一整年。取自Gingerbread Lane / Jon Lovitch

建造薑餅村耗時一整年，秋季再加緊趕工，對於洛維奇而言，這項全年項目可說是「甜蜜」的勞動，他運用過去在頂尖飯店廚房擔任專業廚師累積的工作知識與經驗，完成種種費時又費工的挑戰。

每一季結束後，他便將薑餅村內的屋子分發出去供人在自己家裡展示，不過他也提醒，雖然薑餅屋多由食材製作，但不能食用，尤其許多材料其實已經過期。

每當假期一結束，洛維奇便開始尋找打折的過期糖果，用於明年展示的薑餅屋，當冬至來臨，甚至是2023年開始前，他就會著手製作明年的薑餅街。

洛維奇對薑餅村的熱情始於他在堪薩斯城一間飯店擔任學徒的時期，他注意到客人對薑餅屋糕點師傅的正面反應，因此產生了興趣。

多年來他隨著工作在不同城市定居，並且也在這些城市展出薑餅街，當他搬到紐約市時，看到新聞報導世界最大的薑餅村，洛維奇發現他的作品實際上更大，因此向金氏世界紀錄提供證明紀錄，從此得到世界最大薑餅村的認證。