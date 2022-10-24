維吉尼亞的這棟神秘建築 很少人知道它過往的輝煌

里奇蒙的老市政廳(Old City Hall)是維吉尼亞州少為人知的寶藏。取自virginia.org

城堡般的石牆、一座195英尺高的鐘塔、這棟龐然建築物幾乎占據一整個街區…這些字眼好像在形容某個位於倫敦的建築，但這裡是里奇蒙(Richmond)的老市政廳(Old City Hall)，維吉尼亞州 一個隱藏、鮮為人知的景點，坐落在熙攘的街頭，它的精采歷史等著人們來探索。

里奇蒙的這座老市政廳外表看來比較像是一座城堡，而不是政府辦公大樓，但它確實從1894年到1970年代為這座城市服務了近一個世紀。維多利亞時期哥德式風格的建築，由建築師Elijah E. Myers所設計。

建造計畫一開始就十分坎坷，三層樓高、有著華麗彩繪的中庭花園，讓預算 超出了400%，幸好有里奇蒙歷史基金會(Historic Richmond Foundation) 的伸援，讓它免於被拆除的命運。

這座建築最值得注意的是它巨大的體積，幾乎盤踞了一整個街區。石造的建築兼具華麗與優美，外牆的灰色花崗石來自維吉尼亞州最大的河流--詹姆斯河(James River) 旁的採石場。更讓人驚訝的是，每塊花崗石磚厚達3英尺，讓整座建築物看起來像個堡壘。

這棟當年的老市政廳，如今已成為私人辦公大樓，但一樓仍對公眾開放。進入之後，第一眼便可以了解當年花了多少時間與努力，才成就了這樣一座建築。氣勢雄偉的樓梯、高聳的天窗以及寬闊的中庭，無一不讓人屏息、讚嘆。