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維吉尼亞的這棟神秘建築 很少人知道它過往的輝煌

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
里奇蒙的老市政廳(Old City Hall)是維吉尼亞州少為人知的寶藏。取自virginia.org
里奇蒙的老市政廳(Old City Hall)是維吉尼亞州少為人知的寶藏。取自virginia.org

城堡般的石牆、一座195英尺高的鐘塔、這棟龐然建築物幾乎占據一整個街區…這些字眼好像在形容某個位於倫敦的建築，但這裡是里奇蒙(Richmond)的老市政廳(Old City Hall)，維吉尼亞州一個隱藏、鮮為人知的景點，坐落在熙攘的街頭，它的精采歷史等著人們來探索。

里奇蒙的這座老市政廳外表看來比較像是一座城堡，而不是政府辦公大樓，但它確實從1894年到1970年代為這座城市服務了近一個世紀。維多利亞時期哥德式風格的建築，由建築師Elijah E. Myers所設計。

建造計畫一開始就十分坎坷，三層樓高、有著華麗彩繪的中庭花園，讓預算超出了400%，幸好有里奇蒙歷史基金會(Historic Richmond Foundation) 的伸援，讓它免於被拆除的命運。

這座建築最值得注意的是它巨大的體積，幾乎盤踞了一整個街區。石造的建築兼具華麗與優美，外牆的灰色花崗石來自維吉尼亞州最大的河流--詹姆斯河(James River) 旁的採石場。更讓人驚訝的是，每塊花崗石磚厚達3英尺，讓整座建築物看起來像個堡壘。

這棟當年的老市政廳，如今已成為私人辦公大樓，但一樓仍對公眾開放。進入之後，第一眼便可以了解當年花了多少時間與努力，才成就了這樣一座建築。氣勢雄偉的樓梯、高聳的天窗以及寬闊的中庭，無一不讓人屏息、讚嘆。

建築物另一個標誌是它的鐘樓，約有200英尺高，目前整棟建築物已被列入國家歷史地標，有機會值得親自去造訪。老市政廳每周一至周五對外開放，時間為上午8點至下午5點，地址：1001 E Broad St, Richmond, VA 23219。

老市政廳內部華麗的裝潢，見證過往輝煌的歷史。取自virginia.org
老市政廳內部華麗的裝潢，見證過往輝煌的歷史。取自virginia.org
厚重的花崗石磚外牆，讓整座建築物看起來像個堡壘。取自Google
厚重的花崗石磚外牆，讓整座建築物看起來像個堡壘。取自Google

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