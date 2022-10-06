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10月這一天 可以合法在國家公園玩定點跳傘

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
西維吉尼亞州的新河峽大橋是定點跳傘的熱門地點。Getty Images
西維吉尼亞州的新河峽大橋是定點跳傘的熱門地點。Getty Images

定點跳傘 (BASE jumping) 或許是最能刺激腎上腺素的運動，根據維基百科的解釋，定點跳傘英文名稱中的BASE，是由四個定點跳傘常見地點的第一個字母所組成——高樓（building）、天線塔（antenna）、大橋（span）以及懸崖（Earth）。定點跳傘最重要的一件事是，從高處跳下時降落傘要打開，並且順利著陸。

根據經驗，最受歡迎的定點跳傘地點，往往也是風景最美的地方，優勝美地國家公園內巨大的酋長岩 (El Capitan) 一度是定點跳傘頗受歡迎的地方，而西維吉尼亞州的新河峽大橋，則是另一個熱門的地點。有趣的是，新河峽在2020年成為國家公園，所以這裡成了第一個可以合法從事定點跳傘的國家公園。

從1980年開始，這座大橋便有了所謂的「跳傘節」(Bridge Day)，日期是10月的第三個星期六，今年的跳傘節為10月15日，估計約吸引10萬人前來觀看這項活動。每到跳傘節當天， 大橋旁邊的四條車道會全部封閉，讓這塊自然美麗的空間完全屬於極限運動愛好者和遊客。

新河峽在2020年成為國家公園，成了第一個可以合法從事定點跳傘的國家公園。Shu...
新河峽在2020年成為國家公園，成了第一個可以合法從事定點跳傘的國家公園。Shutterstock

全長3030.7英呎、跨徑1699英呎、高876英呎的新河峽大橋，在1977年建成時，是世界上橋面高度最高的行車橋和全美第三高的大橋，直到2001年中國六廣河大橋建成前，一直保持著這項記錄。

不想觀看定點跳傘的人，橋下有步道可供健行，可跟隨導覽人員走一條9英里長的步道，或在河上泛舟。

新河峽大橋位於西維吉尼亞州費耶特縣 (Fayette County)，更多跳傘節訊息可見www.officialbridgeday.com。

西維吉尼亞州 步道 三高

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