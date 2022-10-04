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千顆南瓜將佔領紐約總督島 免費隨你搬回家

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
總督島將闢一塊地方，做為免費開放的南瓜園，供親子在此同樂，並讓民眾索取免費的南瓜。(示意圖，取自pexels)
總督島將闢一塊地方，做為免費開放的南瓜園，供親子在此同樂，並讓民眾索取免費的南瓜。(示意圖，取自pexels)

個夏天，紐約總督島締造了不少紀錄：賣罐裝雞尾酒的Fishers Island Lemonade在此設點，豪華露營 (luxury glamping) 重新回歸，多了一群可愛的羊，可以讓島上植物不致生長過盛。雖然天氣變冷可能會減少些民眾的遊興，但現在的總督島，可說是一年到頭都開放了。

最近的季節活動是，172英畝的總督島將闢一塊地方，做為免費開放的南瓜園，供親子在此同樂。這個稱為「南瓜點」(Pumpkin Point ) 的區域，提供民眾索取免費的南瓜，並可隨意樂捐。活動時間為10月22、23、29、30日四天的上午10點至下午5點，屆時將有超過1000顆以上的各種南瓜散布在島上的Nolan公園。活動結束後，剩餘的南瓜將捐贈給幫助對抗飢餓的公益組織。

「南瓜點」除了布滿這1000多顆南瓜外，活動期間也有藝術、雕刻教學、南瓜彩繪體驗、來自魔術用品專賣店Brooklyn Magic Shop的魔術表演、寵物秀、說故事時間，以及萬聖節「不給糖就搗蛋」(trick or treating) 的傳統活動。

在天氣還未真正變冷之前，或許還可以在島上體驗獨特的歐式豪華SPA，有按摩、芳療、桑拿、法式維琪浴(Vichy showers)、紅外線床、足浴、蒸氣浴，甚至還有兩座SPA按摩池，可以遠眺曼哈頓、布魯克林和紐澤西。

這些都使總督島越來越讓遊客流連忘返。

曼哈頓 萬聖節 親子

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